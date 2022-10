Perpignan, nouveau royaume des échecs ?

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Plus de 2 000 élèves apprennent à y jouer chaque année dans les Pyrénées-Orientales. Interview de Stéphane Laborde, responsable du club Les Rois de la Têt et président du comité départemental.

Ingénieur en informatique et passionné de jeu d’échecs, Stéphane Laborde a créé dans le passé la start-up Diagonale TV, la première chaîne vidéo sur internet à retransmettre notamment le Championnat du monde d’échecs en 2000 entre Garry Kasparov et Vladimir Kramnik.

Stéphane Laborde a été aussi l'organisateur du premier Paris Lady's Chess Challenge, avec notamment une simultanée de la multiple championne de France d'échecs Sophie Milliet face à des personnalités des arts et des lettres.

Les échecs ont le vent en poupe dans les Pyrénées-Orientales ! Profitant de la 5ème édition du Festival international d’échecs de Perpignan, Actu Perpignan est allé à la rencontre du club local Les Rois de la Têt.

Y a t-il a une tradition du jeu d'échecs à Perpignan ?

S.L. : On compte 60 000 licenciés en France et 540 dans les Pyrénées-Orientales. Dans le passé le club L'échiquier catalan s'était fait connaître dans toute la France donc il y a des joueurs d'échec qui ont une longue carrière derrière eux dans le département. Mais depuis sa disparition il y a quelques années il y a eu une rupture dans la transmission et il a fallu à nouveau former les jeunes. Les Pyrénées-Orientales était un département un peu sinistré au niveau échiquéen par rapport au reste de la France.

Un « atout éducatif » pour raisonner sur des problèmes complexes

Vous menez depuis une politique volontariste de développement ?

S.L. : Notre objectif premier est de former un maximum de jeunes en s'appuyant sur une convention entre l'Education nationale et la Fédération française d'échecs. Celle-ci considère le jeu d'échecs comme un atout éducatif pour tout ce qui est enseignement des sciences, calcul, repère dans l'espace, raisonnement, anticipation... Depuis trois ans on intervient dans les écoles et actuellement on forme 2 000 scolaires (1 200 l'an dernier, 700 il y a deux ans) dans 22 établissements du département, principalement des écoles primaires.

La grand-maître des échecs, Tatiana Dornbusch, en compagnie de Stéphane Laborde - Photo © Echecs & Stratégie

Quel est le retour des enseignants ?

S.L. : Un grand enthousiasme, tous les instituteurs nous demandent de continuer. Cette activité joue sur la concentration, la créativité en devant inventer des coups qui sortent de l'ordinaire, ça permet de travailler seul ou à plusieurs. Tout un tas d'éléments que les instituteurs transposent ensuite sur des problèmes complexes. Ça aide aussi à canaliser certains élèves.

Cela a permis à des Catalans de percer ?

S.L. : L'an dernier Joachim Bennani a été sacré champion d'Occitanie des moins de 8 ans. Son petit frère Johan a ensuite participé au championnat départemental des moins de 8 ans alors qu'il n'en avait que 4. Julien Martinez a terminé 5ème des derniers championnats de France jeunes et il fait partie du Pôle excellence de la ligue. Charlie Cassagnères a fait partie des dix premiers et est lui aussi très prometteur. Les 12 et 13 novembre on organise le championnat départemental des jeunes à la salle Al Sol. Vu le nombre d'enfants qui sont formés depuis trois ans, c'est un événement qui devrait révéler de nouveaux talents.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Actu Perpignan sous la plume d'Aurélien Marchand.