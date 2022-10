Tournoi des candidates à Monaco

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le tournoi des Candidates au titre de Championne du monde d'Échecs se déroule à Monaco du 25 octobre au 6 novembre 2022.

Cette compétition prestigieuse réunit les 4 joueuses de la poule A en lice pour défier la Championne du monde actuelle Ju Wenjun : Humpy Koneru, Anna Muzychuk, Lei Tingjie et Mariya Muzychuk

L'Indienne Humpy Koneru est opposée à l'Ukrainienne Anna Muzychuk - Photo © Michal Walusza

Cet événement organisé aux portes de la France par la FIDE et la Fédération Monégasque des Échecs et son Président Jean-Michel Rapaire a cette année une forte coloration tricolore : Almira Skripchenko et Igor Nataf en sont les commentateurs et Andreea Navrotescu en est l'attachée de presse. Ils constituent nos ambassadeurs auprès des passionnés qui suivent cette compétition dans le monde entier. Nous sommes certains que leur rôle important dans le bon déroulement de ce tournoi reflétera leur enthousiasme pour le jeu d'Échecs !

La Poule A propose des matchs entre l'Indienne Humpy Koneru et l'Ukrainienne Anna Muzychuk dans le premier quart de finale, et entre la Chinoise Lei Tingjie et l'Ukrainienne Mariya Muzychuk dans le second. Dans le cadre du nouveau format à élimination directe, les joueuses de chaque Poule jouent un match en quatre parties classiques (plus départages si nécessaire) pour passer à l'étape suivante. La finale quant à elle se joue en six parties.

Le règlement détaillé de la compétition

4 parties classiques à la cadence d'1h30 pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup seront disputées. La première joueuse à marquer à minima 2,5 points sur 4 dans les parties classiques sera déclarée vainqueure du match. En cas d'égalité, des départages en cadence rapide seront organisés à la cadence de 15 minutes avec un incrément de 10 secondes par coup. Si l'égalité persiste, il est prévu des séries de blitz de 3 minutes + 2 secondes jusqu'à ce qu'une joueuse se détache.

Les 4 candidates au championnat du monde d'échecs de la Poule A, Humpy Koneru, Anna Muzychuk, Lei Tingjie et Mariya Muzychuk en présence de Jean-Michel Rapaire, président de la fédération monégasque de échecs et organisateur du tournoi dans les salons de l'Hotel Hermitage de Monte-Carlo - Photo © Michal Walusza

L'intégralité de du tournoi est à suivre sur notre page Tournoi.