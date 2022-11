Échecs et suspicion !

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le dopage électronique envahit le monde des échecs. Kevin Bordi, joueur d'échecs et créateur de la chaîne BlitzStream nous en dit plus sur ce phénomène sur France Culture.

La fédération internationale des échecs a annoncé l’ouverture d’une enquête après les accusations lancées par le quintuple champion du monde Magnus Carlsen. Il accuse de tricherie le jeune prodige de 19 ans Hans Nieman, 49eme mondial qui n’aurait donc pas dû, a priori, effrayer le champion. Mais il est question ici de dopage électronique même si aucune preuve n’a pu être encore apportée. Au micro de Marie Sorbier, Kevin Bordi nous explique les enjeux de ce phénomène.

Hans Niemann (à droite) a été accusé de tricherie par le quintuple champion du monde d'échecs Magnus Carlsen qu'il avait battu - Photo © Tim Vizer / AFP

Haut niveau de suspicions

Kevin Bordi note que notre monde ressemble de plus en plus à un univers habité par la suspicion. Il le compare même au système de dopage qui sévit dans le milieu sportif, notamment du cyclisme. Au sein du monde des échecs, cette tendance est exacerbée par l'émergence des technologies.

“Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de facilité technologique pour cacher un objet électronique, tel qu’un écouteur dans une oreille, afin d’obtenir les meilleurs coups à jouer et gagner les parties.” Kevin Bordi

Kevin Bordi insiste sur l’omniprésence de cette pratique et ajoute que si l’incident révélé au grand jour est tombé sur Hans Niemann, cela serait le fait de sa jeunesse et de son moindre niveau. Mais Kevin Bordi est certain :

“Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais c'était aussi une cible plus facile puisque c'est un jeune joueur. Et il a suffi d'une étincelle pour que le bourbier prenne.” Kevin Bordi

De colossales sommes d'argent en jeu

Et Kevin Bordi de rappeler le “toilette gate”. Dans le match qui opposait Kramnik à Topalov, pour le titre de champion du monde, Kramnik a été soupçonné de tricher dans les toilettes.

“Il y a eu tout un tas de contrôles avec les arbitres qui allaient avec les joueurs dans les toilettes pour vérifier. On avait mis la poussière sous le tapis, mais les suspicions restaient là. Ça a explosé et dans le petit milieu des échecs, qui est souvent assez feutré.” Kevin Bordi

“Deux mesures ont été prises : les contrôles sont beaucoup plus sérieux, parfois même abusifs. Et d'un autre côté, il y a aussi dans les grands tournois maintenant un délai de retransmission sur Internet. ” Kevin Bordi

Kevin Bordi estime que les mesures de sécurité dans les tournois professionnels n'étaient pas au niveau, surtout pour les sommes d'argent mises en jeu lors de ces événements, qui se comptent en millions d'euros. Ainsi dénonce-t-il un climat proche de la paranoïa.

En effet, si auparavant les parties étaient retransmises en direct, mais avec le risque de fuites des prochains coups gagnants sur internet, à présent un délai de 15 à 30 minutes est imposé.

L’avènement des plateformes de jeux

Aujourd'hui, pour les amateurs comme pour les professionnels, la pratique principale des jeux a lieu sur Internet où l'avènement des plateformes de jeux est un véritable phénomène.

“Les plateformes organisent, elles-aussi, des tournois avec des prix et des compétitions qui essayent de ressembler, dans leur retransmission, de plus en plus à ce qui se fait dans les jeux vidéo et dans les sports, comme “League of Legends." Kevin Bordi

Là aussi, la difficulté est réelle et pour éviter toute triche, des algorithmes vérifient les parties et essayent de comparer ce qui est humainement dans le domaine du possible ou de l'impossible. Toutefois, rien n’est moins simple car face aux coups de génie des joueurs d'échecs, l'intelligence artificielle ne peut pas grand-chose.

L'intégralité de cet article est à retrouver en Podcast sur France Culture.