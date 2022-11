L'étudiant chinois qui a battu Kasparov sans savoir jouer

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le jour où Kasparov a perdu contre la machine d'IBM : un pari à 300.000 dollars

Après 5 parties, le match était à égalité avec 2,5 points de chaque côté. Deep Blue détenait les Blancs dans la dernière partie. À moins que Garry ne parvienne à gagner la dernière partie avec les Noirs, l'histoire était en marche.

Deep Blue serait le premier ordinateur à faire jeu égal avec le champion du monde d'échecs dans un match réglementaire, ou même mieux, le premier ordinateur à battre le champion du monde d'échecs dans un match réglementaire. Les vendeurs à la sauvette étaient déchaînés, revendant à 500 dollars des billets achetés à 25 dollars. Si vous aviez acheté l'un de ces billets à 500$, vous auriez payé environ 10$ pour chaque minute de jeu, la 6e partie ayant duré moins d'une heure.

Pour ma part, je ressentais le plus grand calme avant la 6e partie. Murray, Joe et moi avions travaillé longuement et durement pour atteindre ce stade. Le score était égal. Deep Blue avait les Blancs, ce qui nous donnait de bonnes chances d'obtenir au moins un match nul. En revanche, nous n'avions aucun contrôle réel sur la suite des événements. «Ce qui doit arriver arrivera», me suis-je dit.

Oui, mes 12 années d'efforts trouveraient peut-être leur parachèvement mais, à ce stade, la seule chose que je pouvais faire était de regarder. Tout ce que je désirais, c'était que les deux camps disputent un bon, voire un excellent match, et que les historiens puissent dire: «Aucun camp ne méritait de perdre.» Je ne me préoccupais pas de savoir si c'était le Garry anti-ordinateur ou le Garry normal qui se présenterait. Je voulais simplement un grand combat, comme il sied à cet événement peut-être historique qui suit un match aussi serré.

La plupart des employés d'IBM étaient, eux aussi, de bonne humeur, à l'exception des responsables des relations publiques. Ils se préparaient à une tempête de feu au cas où Deep Blue ferait match nul ou remporterait le match.

Garry était mécontent que le match soit toujours à égalité. Que dirait-il s'il venait à perdre un match pour la première fois de sa vie? Oui, vous avez bien lu. Garry n'avait jamais perdu un seul match d'échecs de toute sa vie professionnelle avant le match revanche de 1997…

Un événement planétaire

Un milliard de personnes avait suivi de par le globe la bataille ultime, un match de boxe "poids lourds de la pensée" entre le champion du jeu d'échecs Garry Kasparov, symbole absolu de l'intelligence humaine, et une armoire remplie d'électronique, froide et sans âme, programmée par un étudiant chinois. L'issue du combat ne faisait guère de doutes: l'Homme allait gagner une fois de plus et renvoyer la machine Deep Blue au rayon "Quincaillerie", département qu'elle n'aurait jamais dû quitter, et humilier définitivement IBM.

Mais en ce 11 mai 1997, pour la première fois dans l'Histoire de l'Humanité et depuis la maîtrise absolue de l'écriture et du calcul, une machine conçue pour "penser stratégie" allait écraser le meilleur joueur du monde, Kasparov lui-même. A partir de ce jour, qui est aussi important que celui où l'Homme a marché sur la Lune, l'Humanité a découvert, effrayée, qu'elle était désormais en présence d'une nouvelle race, un vrai concurrent, potentiellement dangereux, exactement comme dans le film 2001 Odyssée de l'Espace ou comme dans Blade Runner où des machines ont fini par prendre le contrôle des opérations sur l'homme.

C'est cette histoire incroyable, irréelle, surhumaine, un véritable "remake" électronique de l'ancien récit biblique David contre Goliath qui est racontée ici par Feng Hsiung Hsu, celui-là même qui a écrit le code avec son équipe, fabriqué et assemblé toutes les pièces de cette machine mythique d'IBM et qui allait ouvrir "LA" nouvelle Ere, celle où les circuits imprimés se sont progressivement mis à penser, puis à remplacer hommes et femmes dans les entreprises.

En 1997, le Deep Blue d'IBM (un RS-6000, capable d'examiner 200 millions de positions à la seconde) avait la taille d'une grande armoire normande. Aujourd'hui, les mêmes puissances de "réflexion" et de calcul tiennent sur une puce à peine de la taille d'un ongle dans votre smartphone! Imitant Dieu qui a fabriqué Adam et Eve, les enfants de ces derniers ont, à leur tour, réussi à fabriquer toute une série de "Deep Blue", des êtres/machines pour le moment assexués, mais déjà capables d'analyse et qui n'ont aucun besoin impérieux, hormis une alimentation électrique. Ce livre retrace cette aventure extraordinaire de l'Humanité.

La leçon de cette aventure

Au delà de l'aventure intellectuelle, philosophique et industrielle, ce livre montre également que dans les combats du style David et Goliath (un total inconnu abattant une sommité par l'intelligence et non par la seule force), seules la passion et la détermination permettent, de défaite en défaite, d'arriver finalement à la grande victoire.

