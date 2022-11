Mon système de Aron Nimzowitsch

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le grand classique de Nimzowitsch enfin réédité en francais, dans une nouvelle traduction de ce monument des échecs chez Olibris.

Mon système est sans doute le plus célèbre de tous les manuels d'échecs. On a souvent dit de Mon système que des amateurs il faisait des maîtres, et que des maîtres il faisait des grands maîtres. Le tome I dévoile les éléments que l'on doit apprendre à reconnaître pour s'orienter sur l'échiquier.

Sans ces repères, nos pièces risquent d'errer sans but Avec, elles trouvent comment s'employer au mieux. Accessible aux débutants (le seul prérequis est de connailre les règles du jeu) et pourtant riche d'enseignements pour les joueurs aguerris, ce livre prépare idéalement l'étude du jeu positionnel, qui fait l'objet du tome Il. Indispensable.

lutter pour le centre et développer ses pièces dans l'ouverture

utiliser les colonnes ouvertes pour infiltrer les rangs adverses

exploiter ou bloquer les pions passés

échanger à bon escient

Sont aussi révélés les grands principes du jeu en fin de partie, l'importance du clouage et de l'échec à la découverte et, last but not least, les secrets de la chaîne de pions.

« En parcourant de nouveau ce livre, je regrette de l'avoir lu trop tard, alors que j'étais déjà candidat-maître. C'est peut-être pour cela qu'il m'a parfois fallu réinventer la roue. » Mikhail Tal

Si vous êtes déterminé à donner du style à votre jeu, Mon système vous permettra d'acquérir de bons réflexes stratégiques et de ne plus hésiter dans le choix de vos coups pour gagner. Votre réflexion et vos prises de décisions en seront grandement améliorées.

Fondateur de l'école « hypermoderne » et véritable pionnier des idées stratégiques aux échecs, Aron Nimzowitsch fut l'un des tous meilleurs joueurs de son temps, mais reste surtout connu comme l'auteur de Mon système.

Sous la plume d'Aron Nimzowitsch, pièces et pions s'animent, l'échiquier prend du relief. Et, petit à petit, se dessinent les contours de la stratégie échiquéenne, la logique intrinsèque du jeu.

Le tome II traite du jeu positionnel. Après avoir expliqué, dans le tome I, comment on pouvait s'orienter en détectant les éléments essentiels d'une position. Nimzowitsch montre comment conduire le jeu selon des plans adaptés. Vous trouverez dans ce livre :

une magistrale synthèse du jeu positionnel et de l'importance du centre

l'importance de la mobilité de la chaîne de pions et comment la promouvoir ou lutter contre elle

les secrets de structures de pions typiques comme les pions doublés, le pion dame isolé ou les pions pendants

les ressorts d'étranges manœuvres de surprotection ou de louvoiement qui permettent d'améliorer sa position de manière contre-intuitive

Un complément permet de replacer dans leur contexte les avancées de la pensée hypermoderne, dont Nimzowitsch est sans doute le principal héraut. Ce livre s'adresse aux joueurs confirmés, qui auront déjà assimilé les principes exposés dans le tome l. On y retrouve des parties exceptionnelles, qui ont marqué l'histoire, et la vision profonde d'un grand penseur des échecs.

Mon système vous aidera à donner de la profondeur à votre jeu, à surprendre votre adversaire et à anticiper ses manœuvres. Mieux qu'un coup d'avance, vous aurez un plan d'avance.