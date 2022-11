Poutine échec et mat ?

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Pour Garry Kasparov, l'Ukraine est le leader du monde libre. Comment le meilleur joueur d’échecs de tous les temps est-il devenu l’opposant numéro un à Vladimir Poutine ?

Symbole de la dissidence face à l’orthodoxie soviétique lors de son combat dantesque contre Anatoly Karpov dans les années 1980, Garry Kasparov a pris la tête d’une large coalition hostile au maître du Kremlin.

Empêché de se présenter à la présidentielle russe de 2008, il a dû fuir la Russie pour échapper à son arrestation. Pour lui, l’Occident doit aller plus loin dans son aide à l’Ukraine. C’est le seul moyen de mettre fin à cette guerre et de voir triompher le camp démocratique.

Treizième champion du monde de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois, il est considéré comme la référence mondiale du jeu d'échecs.

Bio express

Garry Kasparov est né en 1963 à Bakou (Azerbaïdjan). Il devient champion du monde d’échecs de 1985 à 2000, battant notamment plusieurs fois Anatoly Karpov, candidat « officiel » du régime. Retiré des tournois en 2005, il s’engage en politique, critiquant les atteintes à la démocratie du pouvoir russe. S’estimant menacé, il finit par s’exiler en Suisse en 2013, puis aux états-Unis où il vit désormais. En mai 2022, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a inscrit Garry Kasparov sur la liste des « agents étrangers ».

Franc-Tireur : vous avez été un immense joueur d’échecs et vous voilà premier opposant à poutine. comment passe-t-on de l’un à l’autre ?

Garry Kasparov. J’ai grandi en URSS. Dès l’enfance, j’ai senti l’abîme entre la réalité de la vie soviétique et la propagande à laquelle nous étions soumis. Puis j’ai voyagé. En France, d’abord, en 1976, pour le championnat du monde d’échecs des moins de 16 ans. Et grâce à mon oncle, j’ai eu accès à des livres qui n’étaient pas disponibles dans les bibliothèques soviétiques. Il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte des failles du système !

Je suis devenu champion du monde, au terme d’un parcours d’obstacles où j’avais contre moi non seulement le grand joueur Anatoly ­Karpov mais également tout le système soviétique, qui défendait son champion contre moi, natif de Bakou, mi-Juif, mi-Arménien… À la fin des années 1980, j’ai célébré la chute du mur de Berlin et l’avènement de la démocratie à l’Est. En 1991, j’ai eu l’impression, comme beaucoup dans le monde libre et en Russie, que nous entrions dans une ère de croissance, de liberté, une ère libérée des horreurs du passé.

Vous voulez dire « la fin de l’histoire », en quelque sorte ?

Exactement. L’institutionnalisation de la liberté et la résolution des con­flits par le commerce. Sans surprise, le livre le plus populaire en 1992 fut La Fin de l’histoire et le dernier homme, de Francis Fukuyama. Il prédisait un consensus universel autour de la démocratie libérale… Erreur ! Quand un ancien officier du KGB, Vladimir Poutine, est arrivé au pouvoir, j’ai vite compris que l’histoire n’était pas terminée et que le mal n’était pas mort. D’abord, il n’y a pas d’« ancien agent du KGB » : KGB un jour, KGB toujours !

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Franc Tireur sous la plume experte de Simone Rodan.