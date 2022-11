Ronaldo et Messi s'affrontent aux échecs

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

En une image, Louis Vuitton a réuni deux légendes du foot, Cristiano Ronaldo et Leo Messi… et battu des records. Les coulisses de la photo déjà mythique pour Louis Vuitton

Tous deux sont penchés sur la table d'échecs improvisée sur le damier d'une mallette Louis Vuitton, capturés dans un moment de concentration par la célébrissime photographe Annie Leibovitz : avec un cliché réunissant les stars du foot Cristiano Ronaldo et Leo Messi, la maison française a battu les records.

Leo Messi et Cristiano Ronaldo jouant aux échecs sur une mallette Louis Vuitton - Photo © Annie Leibivitz

L'image publiée dimanche est déjà la plus aimée de l'histoire d'Instagram : elle dépasse les 75 millions de likes, grâce à l'alliance des quelque 300 millions d'abonnés de l'attaquant argentin et le désormais demi-milliard de followers du Portugais, la personne la plus suivie de tout le réseau social.

Cette image a été publiée à l'occasion du début de la Coupe du monde, un événement important pour la maison française puisqu'elle en est partenaire : le trophée voyage depuis 2010 dans une élégante malle Louis Vuitton. Pour les joueurs aussi, ce Mondial au Qatar a une importance toute particulière : ils ont tous les deux déjà assuré qu'il s'agirait de leur dernier.

« Il fallait, sans être trop caricaturaux, mettre en scène leur rivalité »

La séance photo a eu lieu le mois dernier, à Paris. Elle a été imaginée par Antoine Arnault, qui était à la tête de la communication de Louis Vuitton à l’époque des grandes campagnes iconiques Core Values, qui ont notamment mis en scène Mikhaïl Gorbatchev, Angelina Jolie ou encore Mohamed Ali. En 2010, la maison avait démontré sa puissance de frappe en réunissant d'autres légendes du foot : Zinédine Zidane, Pelé et Maradona s'étaient livrés à une partie de baby-foot à Madrid, déjà devant l'objectif d'Annie Leibovitz.

« Réunir ces deux légendes vivantes, ces deux gladiateurs des temps modernes, était un rêve depuis longtemps », nous explique Antoine Arnault, chargé de l’image, de la communication et de l’Environnement du groupe LVMH -et passionné de foot. « Il fallait trouver un concept original, une idée qui les séduise, qui leur donne envie de prêter leur image, de jouer le jeu, eux qui n’ont jamais fait de campagne ensemble, malgré le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Mais il fallait aussi, sans être trop caricatural, mettre en scène leur rivalité. »

D'où l'idée des échecs, qu'il a eue après « avoir vu [son] beau-fils de 15 ans passer des heures devant des parties d’échecs de champions sur YouTube ». Rien n'a été laissé au hasard : la maison a fait appel à Bruce Pandolfini, joueur professionnel et auteur, qui mis au point toutes les parties mises en scène pour la série Netflix Le Jeu de la Dame. La rivalité des footballeurs est bien présente, mais sans parti pris : comme l'ont repéré à une vitesse impressionnante les experts des échecs sur les réseaux sociaux, cette partie est conçue pour ne pas avoir de vainqueur. « La victoire est un état d'esprit », confirme d'ailleurs le slogan accompagnant l'image.

Le placement des pions est inspiré d'une partie disputée en 2017 entre Magnus Carlsen et Hiraku Nakamura, ce que le champion norvégien a confirmé : « La deuxième plus grande rivalité de notre époque imite la plus grande », a-t-il tweeté.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

Malgré les chiffres faramineux, Antoine Arnault n'est pas surpris de la réussite : « Je me suis dit que, sous l’objectif d’Annie Leibovitz, le résultat ne pourrait qu’être mythique. Les deux plus grands footballeurs de tous les temps jouant aux échecs sur une malle en Damier, une partie de rêve ! La beauté de la photo est au-delà de mes espérances et son succès sur les réseaux sociaux ne m’étonne pas. »

À Paris, le cliché orne dès à présent le Musée d'Orsay et figurera, dès le mois prochain, sur la Madeleine.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Vanity Fair sous la plume experte de Kahina Sekkai.