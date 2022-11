Un premier sponsor pour Marc'Andria Maurizzi

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le olus jeune grand maitre française de l'histoire Marc'Andria Maurizzi signe son premier contrat de sponsoring

A quelques jours de l’un des plus grands tournois mondiaux d’échecs qui aura lieu près de Barcelone, le plus jeune grand maître international français de l’histoire, le Bastiais Marc'Andria Maurizzi, peut désormais compter sur le soutien du laboratoire Les Trois Chênes, spécialisé dans les compléments alimentaires.

Le jeune grand-maître Marc’Andria Maurizzi et Jean-Noël Negroni, Chief Executive Officer (CEO) du laboratoire Les Trois Chênes- Photo © CNI

A partir de janvier 2023, Marc’Andria Maurizzi sera l’égérie de Neurogenius, un complément alimentaire boostant les facultés cognitives, destiné aux étudiants. Ce produit naturel est déjà disponible en pharmacies.

Si l’entreprise spécialisé dans les compléments alimentaires, Les Trois Chênes, est basée près de Lyon, elle est présidée par le Cargesien Jean-Noël Negroni qui a souhaité soutenir Marc’Andria Maurizzi dans son ascension

« Je suis particulièrement attaché à mes racines et au défi sportif. Marc’Andria est un jeune homme brillant qui fait rayonner la Corse et les échecs dans le monde entier. A ce titre, il mérite mon respect et mon soutien. Convaincu qu’il a le potentiel d’être le meilleur joueur d’échec au monde, je suis fier de contribuer, avec le Laboratoire Les Trois Chênes, au financement de sa formation et de ses entrainements notamment avec l’ancien préparateur de Kasparov. Marc’Andria est un exemple inspirant pour sa génération, car il arrive à concilier ses études, sa passion pour le foot tout en se hissant au plus niveau des échecs ».

Un premier contrat bienvenu pour Dumè Maurizzi, le père de Marc’Andria. « Nous nous sommes rencontrés cet été avec Jean-Noël. Il a compris nos besoins et nous a apporté très vite son soutien. Nous sommes particulièrement heureux de ce contrat qui, nous l’espérons tous les deux, inspirera d’autres partenaires. »

A propos de « Les Trois Chênes »

Basé au cœur des Monts du Lyonnais, le laboratoire Les Trois Chênes élabore des compléments alimentaires et des cosmétiques pour la forme, la beauté et la santé au naturel avec la particularité de maîtriser l’extraction végétale et la formulation de ses produits.

Un atout majeur qui fait de cette entreprise un acteur singulier sur le marché français et international. Présent dans 11 000 pharmacies en France et 70 pays, Les Trois Chênes comptent 135 collaborateurs et enregistre un chiffre d’affaires 2021 de 43 millions d’€.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Corse Net Info.