Winamax Arena avec 6 grands maîtres

Devant l'échiquier, ils font partie de l'élite, mais qu'en sera-t-il autour d'une table et avec deux cartes en mains ? Réponse ce lundi 14 novembre à 20 heures sur Winamax TV.

Si vous n'avez pas touché une pièce depuis votre passage éclair au club d'échecs du lycée, alors l'idée ne vous viendra pas d'aller provoquer en duel l'un des membres du casting de la Winamax Arena à venir. D'autant que vos faits d'armes en matière d'échecs se résument à un roque (qui n'avait servi à rien, vous étiez déjà en train de perdre) et un coup du berger réussi contre votre petite cousine de 9 ans à qui vous veniez d'apprendre les règles.

Pourtant, les accointances entre échecs et poker ne datent pas d'hier. Entre le damier de 64 cases et Winamax, c'est même une longue histoire d'amour. Les plus anciens se souviennent sans doute d'Almira 'ChessBaby' Skripchenko, grand maître international féminin et maître international mixte, devenue première joueuse à avoir porté l'écusson W de 2007 à 2012.

Il y a trois ans, le Multiplex Poker accueillait le joueur/coach/streamer Blitzstream dans le cadre d'une émission spéciale. Sport mental par excellence, demandant énormément de travail, de concentration et de maîtrise d'un certain nombre de "spots", les échecs présentent en outre plusieurs similarités d'ordre ludique avec notre jeu préféré. Beaucoup d'anciens professionnels sont ainsi passés de l'un à l'autre, au dernier rang desquels le Suisse Alexandre Vuilleumier, récent troisième de l'EPT Londres.

Mais qu'en est-il de nos six champions ? Leur niveau de jeu cartes en main est-il proportionnel à leur ELO ? Commençons par vous les présenter :

Le casting du lundi 14 novembre. Coup d'envoi à 20 heures

"Je suis le seul à apparaître sur Hendon mob, les autres ne savent même pas ce que c’est. Ce tournoi ne peut pas m’échapper !" Laurent Fressinet n'est pas du genre à la jouer petit bras à l'aube de sa première Winamax Arena, même avec deux petites lignes comptant pour moins de 4 000 $. Il faut dire que ce Grand maître international (GMI), double champion de France (2010 et 2014) et vice-champion d'Europe (2012) a quelques atouts dans sa manche et l'expérience pour lui.

Surtout, depuis 2013, il est l'un des secondants du Champion du Monde et n°1 mondial Magnus Carlsen, comprenez l'une des personnes clés de son entourage, en charge de la préparation des matchs à venir. Autant dire qu'il en a vu d'autres.

À l'inverse, Maxime Lagarde est le benjamin de cette sélection. Mais attention, même à 28 ans "seulement", le Niortais compte déjà un solide palmarès. Champion de France en parties rapides - plus connues sous le nom de Blitz - en 2019, puis en 2022, il ne devrait donc a priori pas être dérangé par le format résolument turbo de l'Arena.

"Si je perds, c'est à cause du format," tente-t-il pourtant de glisser. Il faut dire qu'il a aussi connu la consécration en parties lentes, avec un autre titre de champion de France, là encore en 2019. Un joueur double facettes, donc.

"Le talent ou la poisse, on verra." Romain Édouard est de son côté plus mesuré au moment de titiller des adversaires qu'il connait pourtant bien. En 2012, il devenait ainsi champion de France par équipes aux côtés notamment d'un certain... Maxime Vachier-Lagrave. Lui aussi GMI, il a également été secondant d'un Champion du Monde, en l'occurrence le Bulgare Veselin Topalov, de 2010 à 2014.

"En vert et contre tous !" Avec le Stéphanois Fabien Libiszewski, le ton est donné. GMI depuis 2009 après avoir remporté plusieurs open internationaux, il est ensuite devenu sélectionneur de l'équipe de France. Coté audiovisuel, il intervient régulièrement sur la chaîne YouTube de Blitzstream et a joué en 2015 un rôle secondaire dans Le Tournoi, film prenant pour cadre... un tournoi d'échecs, évidemment.

Premières parties à 8 ans, Grand Maître International à 23 ans, Sébastien Mazé compte bien perfer aussi vite pour sa découverte du poker, et c'est lui qui le dit : "Au royaume des aveugles, Mazé est le roi !"

Capitaine de l'équipe de France d'échecs depuis 2013 et membre de la team qui a fini vice-championne d'Europe l'an passé, le Parisien de 38 ans ne compte pas laisser encore filer la victoire, qu'on se le dise !

Dans le Top 10 au classement des meilleurs joueurs français actuels, souvent (très) bien placé mais jamais gagnant aux championnats de France d'échecs, Yannick Gozzoli espère cette fois devancer tous ses adversaires dans cette Arena. Avec une devise qui devrait donner quelques maux de crânes à ses compères : "Droit au bluff". Vous l'aurez compris, le Marseillais, qui détient aussi le grade de Maître International, déploiera une stratégie offensive lundi...

Les pièces ont été polies comme il se doit, l'échiquier est dressé, ne reste maintenant plus à savoir qui sera le pion sacrifié en début de partie et qui aura le privilège d'annoncer "échec et mat", au terme d'une soirée que l'on espère riche en coups venus d'ailleurs. Et si, au terme de ces courtes descriptions, vous vous êtes fait un petit chouchou, venez le dire en direct : plus votre poulain (ou plutôt votre cavalier) ira loin, plus votre récompense sera importante.

Maxime Vachier-Lagrave invité de Culture Pok

Si vous voulez vous préparer pour cette émission, on ne peut que vous conseiller le Culture Pok de cette semaine, où PonceP reçoit un autre excellent ambassadeur français des échecs : Maxime Vachier-Lagarde (MVL pour les intimes), champion du monde 2021 de Blitz. Enjoy!

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Winamax sous la plume experte de Flegmatic.