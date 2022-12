Découvrez le nouvel échiquier électronique Harry Potter

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le groupe Lexibook étoffe sa gamme de produits ludiques et éducatifs en lançant le nouveau jeu d’échecs électronique Harry Potter.

Jouez aux échecs seul ou contre un ami grâce à l’échiquier électronique Harry Potter. Ce nouveau jeu d’échecs interactif vous permet de jouer comme dans le film grâce aux clavier tactile et aux effets sonores et lumineux. Pensé pour les débutants ou les confirmés, les multiples fonctions vous garantissent une expérience de jeu optimale.

Prenez le contrôle des pièces pour jouer comme dans le film Harry Potter grâce à un concentré de technologie unique !

Jouez comme Ron, Hermione et Harry grâce au véritable design du film. Les 16 LED flammes autour du plateau tactile et les effets sonores magiques vous plongeront encore plus dans le monde d’Harry Potter. Les effets lumineux rendent les parties d’échecs plus interactives et divertissantes. Chaque case s’éclaire grâce aux 64 diodes pour vous guider et jouer facilement le prochain coup en appuyant simplement sur la case de départ et la case d’arrivée de votre coup.

Un échiquier électronique et interactif idéal pour apprendre à jouer facilement ou se perfectionner tout en s’amusant !

Doté de 64 niveaux de difficultés et d’un système ELO 1800 d’évaluation de la performance, il s’adapte à votre niveau et vous accompagne dans votre progression. Pour les enfants et les joueurs débutants, apprenez à jouer grâce aux 5 niveaux « débutant » dans lesquels l’ordinateur encourage son adversaire à progresser en sacrifiant délibérément des pièces. Pour les plus expérimentés, l’échiquier dispose aussi d’un mode « perfectionnement » qui indique au joueur si le coup qu’il vient de jouer est optimal.

Découvrez une nouvelle façon de jouer grâce aux multiples fonctions pour une expérience de jeu unique.

Jouer seul ou contre l’ordinateur.

Fonction « Hint » : l’ordinateur guide le joueur en lui suggérant le prochain coup à jouer.

Mode « Training » : indique si le coup est bien joué.

Fonction « Takeback » : permet de revenir jusqu’à deux coups en arrière.

Fonction « Multimove » : pour arbitrer une partie entre 2 joueurs.

Fonction « Move » : pour apprendre en regardant l’ordinateur jouer contre lui-même.

Fonction « Set Up » : pour programmer des positions en vue de résoudre un problème.

Détecte les 50 coups, le pat et nul par répétition et le mat.

Une promotion sur Amazon

A propos de Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants.

Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…).

Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe.

Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde.