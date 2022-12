Deux joueuses d’échecs iraniennes concourent sans voile

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

C’est sans voile obligatoire pour toute sportive représentant l’Iran à l’étranger que Sara Khadem al Sharieh, championne iranienne d’échecs, s’est présentée ce lundi 26 décembre aux championnats du monde d’échecs à Almaty, au Kazakhstan.

Sara Khadem (en photo ci-contre) et Atousa Pourkashyan s’exposent à de graves représailles de la part des autorités iraniennes, qui ont rendu le voile obligatoire pour les sportives depuis plus de 40 ans.

Atousa Pourkashiyan est une joueuse d'échecs iranienne née le 16 mai 1988 à Téhéran. Six fois championne d'Iran, elle a obtenu le titre de grand maître international féminin en 2009. Championne du monde des moins de 12 ans en 2000, elle a remporté le championnat d'Asie d'échecs féminin en 2010 et la médaille d'argent lors du championnat d'Asie de 2014 - Photo © Anna Stourman / FIDE

Comme celui de beaucoup de femmes dans le pays, qui depuis la mi-septembre à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini défient les autorités en brûlant leur hijab ou en sortant délibérément sans se couvrir la tête, leur geste est tout sauf anodin.

Sara Khadem & Atousa Pourkashian from Iran refused to wear mandatory hijab in the FIDE World #RapidBlitz . Sara is playing under the flag of Islamic regime and protesting against it. #Chess #hijab #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/1Jex2eHLc4