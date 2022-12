Eline Mencé, une championne d'échecs sur France 2

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

La jeune martiniquaise de 12 ans et 1682 points au classement Elo Fide a remporté le 30 août dernier à Prague, le titre de championne d’échecs de l’Union Européenne. Eline a eu les honneurs d'un passage dans l'émission les matinales sur France 2.

Enfant à Haut Potentiel Intellectuel (elle entre en classe 3e à seulement 12 ans), Éline Mencé a su briller, en République Tchèque, au Championnat Jeunes de l’Union Européenne en remportant la médaille d’or.

Elle joue aux échecs depuis qu’elle a 4 ans, initiée par son père Henry Mencé, un passionné de ce jeu inventé en Inde au VIème siècle.

Vedette du club Le Roi Saléen

Éline s’inscrit, dès l’âge de 8 ans, au club Le Roi Saléen, à Rivière-Salée et remporte de nombreuses victoires lors des compétions en Martinique. Puis, c’est le départ pour Paris, où elle est consacrée vice-championne de France en 2018 dans la catégorie « Petite Poussine ». Depuis, Éline n’a fait que confirmer son immense talent, adossé à des heures et des heures d’entraînement en club et à la maison.

Un coup de projecteur mérité pour la jeune championne du club Palamede Echecs dont la passion est communicative et donnera sans doute envie à de nombreux jeunes de découvrir notre discipline.

Présentée par Agathe Lecaron, La Maison des Maternelles est le rendez-vous quotidien consacré à la parentalité et petite enfance. Dans ce magazine, l'animatrice et les spécialistes qui l'entourent ont pour ambition de répondre aux interrogations des jeunes parents en toute liberté, de façon positive et décomplexée.

Et sur le plateau, l'admiration pour Éline Mence était évidente : "Cette faculté à se concentrer, je trouve ça génial !" a confié la chroniqueuse Yasmine Oughlis.

Il n'est donc pas étonnant de voir cette émission présenter aux nombreux parents qui la regardent le jeu d'Échecs, car ses vertus pour les jeunes sont connues : concentration, mémoire, respect des règles et d'autrui, mais aussi imagination et créativité. Des bienfaits confirmés par Éline elle-même : "Pour les contrôles à l'école, j'ai beaucoup plus de facilités à me concentrer, comme lors d'une partie d'échecs".

Entourée et soutenue par sa famille au championnat d'Europe

Elle était la seule française dans sa catégorie et a dû mener des parties mémorables. Par cette victoire éclatante, c’est la Martinique qui est honorée. Et au-delà, la culture créole et bien évidemment, une famille: la famille Mencé qui s’est déjà largement illustrée par le passé. Il n’est que de se rappeler que la petite Éline est la nièce de Corinne Mencé-Caster; la première et dernière créole présidente de l’université des Antilles-Guyane.

La jeune prodige a reçu les félicitations de Serge Letchimy du conseil exécutif de Martinique :

« 12 ans, et déjà une fierté martiniquaise ! » Je tiens à féliciter la jeune Martiniquaise Eline Mencé, 12 ans, qui a remporté le titre de championne d’échecs de l’Union Européenne. Une énième démonstration de l’excellence de nos jeunes dans le sport mais également dans les jeux cérébraux. Bravo championne !