Étienne Grancher, maître du jeu d’échecs

Près du Havre, Étienne Grancher, 21 ans, est le maître du jeu de son club d’échecs

Jeune président du Fou du roi, à Montivilliers, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime, Étienne Grancher se démène pour faire vivre son club d’échecs à travers les événements et partenariats. Samedi 17 décembre 2022, il affrontera en simultanée une vingtaine de joueurs. Portrait.

Etienne et les échecs ne font qu'un - Photo © S. Lemeille

Étienne Grancher est fou !

Ce jeune Montivillon, du haut de ses vingt-et un printemps est, en effet, fou d’échecs. À l’âge de neuf ans, il découvre la pratique de ce jeu entre amis. Ce qui n’était qu’un simple loisir devient bientôt une véritable passion.

Arrivé en classe de 5e, le collégien rejoint un club qu’il ne quittera plus : Le Fou du roi de Montivilliers. « J’ai d’abord joué juste pour le plaisir pendant un mois avant de me lancer dans la compétition. La première était en interne et je l’ai remportée ! J’aurais aimé suivre un parcours Sport-études-échecs mais ça n’existait pas dans la région. » Littéralement happé par sa passion, Étienne poursuit son engagement au sein du club créé en 2012, au point d’en devenir le président en septembre 2019.

C’est avec un enthousiasme non dissimulé qu’il en prend les rênes, bien décidé à le faire prospérer malgré la pause obligée due à la crise sanitaire. « Aujourd’hui, nous comptons une trentaine d’adhérents contre 17 en 2019. Nous avons progressé sur bien des points : la moyenne d’âge a beaucoup rajeuni, le plus jeune a cinq ans ! Comme nous avons une douzaine d’enfants, nous avons recruté un professeur qui enseigne chaque semaine. Nous comptons quatre femmes et une personne en situation de handicap. Nous voulons élargir l’accès des échecs à toutes et tous. »

Des partenariats gagnants

Étienne a su nouer des relations privilégiées avec des partenaires de poids. À commencer par l’université du Havre avec laquelle il est en contact permanent pour organiser des tournois conjoints et y arbitrer des compétitions. Étudiant à l’université de Caen, le passionné a là aussi développé des liens forts avec les clubs locaux.

« Nous organisons des tournois régionaux universitaires qui réunissent toutes les universités normandes et les clubs de la région caennaise. Je suis aussi référent échecs au Suaps (service universitaire d’activités physiques et sportives). Avec le Fou du roi, nous travaillons sur des partenariats avec des clubs des environs comme celui de Gonneville-la-Mallet, le Mille club de Turretot, l’école Théophile-Gautier et l’Isel au Havre. Nous nous démenons pour motiver les écoles, collèges et lycée montivillons à nous rejoindre mais ce défi n’est pas encore gagné. C’est dommage, car nous sommes l’un des seuls clubs à aller chercher les joueurs débutants. Nous faisons de la détection, du repérage afin d’aiguiller chacun sur la bonne voie. »

Pour la première fois depuis son élection, le jeune président organise samedi 17 décembre 2022 une simultanée. « Elle se déroulera en interne entre plus d’une vingtaine de joueurs du club et moi. L’idée est de pouvoir faire participer tous les membres. Le président de la section Échecs de l’université du Havre et des membres de celle de Théophile-Gautier seront présents aussi. »

Tournoi d’échecs samedi 17 décembre de 14 h à 20 h, salle la Minot – Maison de l’enfance et de la famille.

