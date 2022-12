Il joue sa candidature aux échecs

Le célèbre maroquinier a mis en ligne sur Instagram cette photo des deux icônes du foot, Christiano Ronaldo et Lionel Messi, s'affrontant dans une partie d'échecs. Un cliché signé de la photographe Annie Leibovitz qui a pulvérisé des records de vues aussitôt mise en ligne. Il faut dire que Ronaldo et Messi sont les deux personnes les plus suivies sur Instagram et qu'il n'existait jusqu'à présent aucune photo les montrant ensemble. Les bons ingrédients pour un buzz d'anthologie.

Le 16 novembre dernier, il a posé son échiquier et ses pièces dans l’une des allées centrales du Cloud & Cyber Security Expo, porte de Versailles à Paris. Durant une journée, il a disputé une vingtaine de parties (pour 5 défaites). L’occasion de montrer son talent de joueur mais aussi et surtout d’entrer judicieusement en contact avec des recruteurs :

A 23 ans, Francis a décroché un titre professionnel de développeur web et web mobile suite à une formation intensive en juin dernier. Depuis, celui qui préfère ne pas divulguer son nom (car il aspire « à faire de la cybersécurité, donc le but c’est d’être un fantôme »), cherche un job en région parisienne. Pour marquer les esprits, cet ex-entraineur d’échecs décide de proposer des parties (gratuites) dans des salons professionnels.

Objectif de ce jeune développeur FullStack : taper dans l’œil de recruteurs et disputer une partie d’échecs avec eux tout en parlant du... prochain job qu'ils pourraient lui offrir. On vous explique sa démarche et surtout on lui souhaite d’avoir le même succès que les boss du foot. Leur photo est à ce jour la 3e plus likée d’Instagram.

Le tacticomètre, outil de mesure de vos softskills 💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps... Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme ci-dessous 👇 Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparer vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑 🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀 Les 3 exercices et solutions du jour Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Vassily Ivanchuk vs Bozidar Ivanovic, New York, 1988

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Ossip Bernstein vs Alexander Kotov, Groningen, 1946

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Bent Larsen vs Suboticanec, Zagreb, 1955

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. f5+ Rh6 2. Df8# (ou 1...Rf6 2. Fd4#)

Échec et mat en 3 coups : 1. f5+ exf5 (ou 1...Dxf5) 2. Dxh6+ gxh6 3. Tag8#

Échec et mat en 4 coups : 1. Th7+ Rxh7 2. De7+ Tf7 3. Dxf7+ Rh6 4. Dg7#

Découvrez notre catalogue de cours vidéo 👉 jouer-aux-echecs.com