Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Konbini a discuté avec le créateur français de Lichess, 2e plus gros site d’échecs du monde après le site américain chess.com. Il permet de jouer gratuitement aux échecs.

"Lichess, c’est un projet pour la communauté des échecs, par la communauté des échecs", affirme Thibault Duplessis.

À l’origine, c’était un “petit projet” parmi tant d’autres, développé sur son temps libre et aussitôt publié en ligne. En créant Lichess en 2010, Thibault Duplessis ne s’attendait pas du tout, mais alors DU TOUT, être à l’origine de la deuxième plus grande communauté d’échecs en ligne. Consultée par près d’1,5 millions de personnes, chaque jour.

Un million de personnes se connectent tous les jours à Lichess et jouent plus de 4,8 millions de parties

Le Français Thibault Duplessis est le créateur de Lichess.org

Au fil du temps, ce site est devenu une véritable référence dans le monde des échecs, pour les novices comme les Grands Maîtres. Dessus, on peut jouer une partie contre un·e adversaire ou l’ordinateur, apprendre de nouvelles stratégies grâce à des cours interactifs, assister à de prestigieux tournois en ligne… Au total, plus de 4,8 millions de parties d’échecs y sont jouées quotidiennement.

Mais ce n’est pas tout : ce qui distingue Lichess de ses homologues tels que le mastodonte Chess.com, c’est qu’on n’y trouve aucune publicité, aucun tracker, son utilisation est complètement gratuite… et surtout, son code et ses données sont en open source. En clair, Lichess est un véritable projet collaboratif qui se développe depuis maintenant 12 ans.

Konbini a discuté de tout ça avec Thibault Duplessis, initiateur du mouvement, programmeur passionné, pro-Linux et expert à Super Street Fighter II.

Salut Thibault, merci de nous accorder un peu de ton temps !

Merci à vous, c’est vrai que je suis assez discret d’habitude. Je ne donne pas beaucoup d’interviews, c’est par période : pendant un an je vais les refuser, puis pendant quelques semaines, je vais toutes les prendre d’un coup [rires].

On a de la chance alors ! Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l’idée de créer Lichess ?

Ça remonte à 10 ans plus tôt, j’apprenais les ficelles du métier en réalisant plein de petits projets personnels, des trucs très courts qui me prenaient une semaine, où j’apprenais tel ou tel aspect de la programmation. J’avais pris l’habitude de toujours publier ce que je faisais, et puis la semaine d’après je passais à autre chose.

Par exemple, j’ai créé Vindinium un jeu vidéo en 2D où les gens devaient construire une intelligence artificielle pour qu’elle se batte contre les autres. Il est encore utilisé dans les écoles de programmation d’ailleurs.

Puis j’ai voulu m’initier à la communication en temps réel sur les navigateurs, du coup, j’ai fait un petit jeu d’échecs, avec un petit plateau, et le but était que lorsque quelqu’un bouge une pièce sur son plateau, ça bouge aussi la pièce sur un autre ordinateur. Là aujourd’hui, ça semble évident, mais c’était pas si facile qu’à l’époque, il y a 12 ans. Donc je l’ai publié et je suis passé à autre chose.

Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?

Il s’est trouvé qu’en fait, surprise, des gens se servaient vraiment de ce petit plateau d’échecs complètement minimaliste. Mais je ne voyais rien, il n’y avait pas de chat, pas de mode spectateur, pas de compte utilisateur… Juste si on arrivait dessus, et si un autre arrivait, paf, ça lançait une partie.

Et j’ai vu qu’il y avait des parties ! Donc ça m’a intrigué, j’ai rouvert le projet, j’ai rajouté un chat et ça m’a permis de discuter avec les personnes qui s’en servaient… Et elles m’ont engueulé ! Parce qu’il y avait des bugs partout, ça ne validait même pas le déplacement des pièces donc on pouvait faire n’importe quoi.

Donc j’ai corrigé les bugs, j’ai fait en sorte que ça respecte les règles des échecs… Eux ont dû en parler parce que d’autres personnes sont arrivées, une m’a aidé à rajouter des fonctionnalités, les horloges d’échecs, la création de comptes utilisateur… Au début il n’y avait rien, pas de mode de jeu, tout le monde était anonyme… Toute une communauté de joueurs s’est rassemblée autour de ce projet-là et s’est mise à contribuer et créer le projet d’échecs dont ils avaient envie.

Pourquoi tu penses que tout le monde s’est investi dans le projet comme ça ?

Parce que ça répondait vraiment à une demande. Il existait déjà des serveurs commerciaux qui utilisent les échecs pour générer des profits et avoir le plus de gens qui paient possible, mais pas encore de serveurs d’échecs communautaires créés par la communauté, en open source !

Les gens attendaient que ce projet apparaisse pour pouvoir y contribuer, et j’ai eu la chance de le faire au bon moment. Si je ne l’avais pas fait, quelqu’un d’autre l’aurait fait et Lichess aurait existé sous un autre nom.

Et petit à petit, le site a percé ?

On a été connus grâce au bouche-à-oreille, qui ne fonctionne pas trop mal sur Internet. Ça a été très progressif, pendant quasiment toute la durée de vie du site, ça doublait tous les ans, c’était vraiment très très étrange, très très régulier. Chaque année y avait deux fois plus de parties jouées et de gens connectés. Ça fait des années qu’on se dit que chaque année c’est pas possible que l’année prochaine on soit deux fois plus gros… Et bah si, à chaque fois ça le refait ! [rires]

Le gros pic qui a marqué un avant et un après, c’est à la sortie de la série Le jeu de la dame, en novembre 2020. On a eu beaucoup de débutants ou simples curieux·euses qui se sont créé un compte. Ça et le covid, avec ses confinements internationaux, qui ont obligé tous les joueurs de clubs à reporter leur activité en ligne. Tout le monde était télétravail, donc c’était plus facile de jouer aux échecs en ligne.

Et puis aujourd’hui des grands maîtres jouent sur Lichess. Magnus Carsen joue quasi exclusivement dessus, donc ça devient difficile de nous ignorer. Il y a eu plusieurs moments où on a eu de gros afflux, pendant des tournois, des gros prix, ou lorsque de gros streamer comme agadmator ramènent toute leur communauté. Là il y a des gros pics et c’est la suée. Mais bon, c’est le genre de problème qu’on veut avoir ! [rires]

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Konbini sous la plume de Julie Morvan.