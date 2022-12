Magnus Carlsen remporte les Mondiaux rapide et blitz

Les Championnats du Monde rapide et blitz se déroulent du 26 au 30 décembre 2022 à Almaty (Kazakhstan). La compétition débute par le championnat rapide, du 26 au 28 décembre, à la cadence de 15 minutes + 10 secondes par coup. Puis place au Championnat de blitz, les 29 et 30 décembre, disputé en 17 parties de 3 minutes + 2 secondes par coup.

Le Kazakhstan a remporté deux médailles dans les tournois féminins : l'argent au Rapide et l'or au Blitz). C'est un énorme succès pour ce pays d'Asie centrale qui a récemment accru ses investissements dans le jeu et espère organiser de nouvelles compétitions d'échecs internationales.

Après avoir commencé la deuxième journée du Blitz avec un point et demi derrière les leaders (6/9), Assaubayeva a connu une deuxième journée spectaculaire. Elle a remporté sept matchs et n'en a perdu qu'un (contre Polina Shuvalova).

L'Indienne Humpy Koneru a pris la deuxième place après avoir terminé avec 12,5 points, et Polina Shuvalova et la gagnante du rapide féminin de cette année Tan Zhongyi ont terminé à égalité pour la quatrième place après avoir toutes deux marqué 12 points.

Les deuxième et troisième places sont revenues au GM Hikaru Nakamura et au GN arménien Haik M. Martirosyan qui ont tous deux terminé à un point de Carlsen (15/21).

"C'est un événement vraiment difficile. Ça a bien commencé hier, mais je ne sentais pas que j'avais beaucoup d'énergie… Hier, j'essayais de survivre jusqu'au deuxième jour et de voir si j'avais une chance… Aujourd'hui, je me sentais un peu mieux qu'hier et j'ai essayé de gagner autant de jeux que je pouvais ».

Ayant déjà remporté le championnat du monde d'échecs rapide, Carlsen est actuellement détenteur des trois titres de champion du monde - en classique, rapide et blitz. En remportant le World Rapid et le World Blitz, Magnus Carlsen, qui a décidé de ne pas défendre sa couronne aux échecs classiques, s'est assuré une autre année en tant que champion du monde – dans les catégories rapides et blitz. C'est la troisième fois que le Norvégien est détenteur des trois couronnes mondiales d'échecs.

Lors de la dernière manche du Blitz, Carlsen a affronté l'Ouzbékistan Nodirbek Abdusatorrov (qu'il avait déjà battu au Rapide). Dans une position égale, Carlsen a montré qu'il avait les nerfs plus solides et a réussi à arracher une victoire, s'assurant qu'il est seul à la première place.

La course n'a pas été facile pour Carlsen qui a subi deux défaites dans des moments critiques : contre Ian Nepomniachtchi (candidat au titre de champion du monde d'échecs classiques) et contre la jeune superstar russe Alexey Sarana.

Après une solide performance lors de la première journée du Blitz, Carlsen (troisième tête de série du Blitz) a maintenu le cap, conservé la position de leader et mené le tournoi à bien. Le deuxième jour, Carlsen a fait match nul avec son concurrent numéro un du Blitz (et leader après le premier jour) - Hikaru Nakamura.

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Teodora Rogozenco vs Marina Gabriel, Allemagne, 2012

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Slavoljub Marjanovic vs Bosko Abramovic, Zenica, 1986

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Vlastimil Hort vs Hubert Schuh, Allemagne, 1987

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Fxb7+ Rb8 (ou bien si 1...Rxh5 2.Fxf7#) 2. Txd7#

Échec et mat en 3 coups : 1. Fxg7+ Dxg7 2. Dxd8+ Dg8 (ou bien 2...Df8 3.Dxf8#) 3. Dxg8#

Échec et mat en 4 coups : 1. Tf8+ Txf8 2. Txf8+ Rxf8 3. Da8+ Re7 4. De8#

