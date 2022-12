Oligarque d’Elena B. Morozov : le joueur d’échecs

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Sortie d'un roman sur les échecs : un thriller politico-financier sur la vie d’un jeune orphelin russe qui devient un oligarque redouté.

Joueur d’échecs perfectionniste et discipliné, le héros de ce roman d’apprentissage devient peu à peu un homme d’affaires implacable - Photo © Inara Prusakova - Adobe Stock

Mais qui se cache derrière le pseudonyme d’Elena B. Morozov ? Impossible d’en savoir plus sur cet énigmatique auteur, qui s’est amusé, croit-on, à choisir un prénom déjà utilisé par une autre mystérieuse romancière, tandis que son patronyme est celui des célèbres frères collectionneurs d’œuvres d’art.

Ce qui est en revanche certain, c’est que ce thriller haletant a été écrit par un grand spécialiste de la Russie: l’univers politique, financier et économique du pays est raconté ici de manière très détaillée et ses protagonistes agissent, pensent et mènent leur monde «à la russe»: les méthodes sont expéditives, le sentimentalisme banni et pourtant… L’âme slave est bien présente.

Le thème de ce roman palpitant

Thriller politico-financier et roman d’apprentissage, cette vaste fresque raconte l’ascension prodigieuse de Grigori Yurdine, jeune orphelin de la Russie soviétique en pleine décomposition, jusqu’aux plus hautes sphères de la finance internationale.

Un demi-siècle de la vie d’un homme décrit la chute d’un monde ancien et la naissance d’un monde nouveau, de la sombre ville sibérienne de Perm en 1975 à la Russie poutinienne de 2020 en passant par Londres, Paris, Moscou, New York ou les rives du lac de Côme ; de l’effondrement du communisme à la pandémie du Covid en passant par la crise des subprimes ; de la puissance économique des Etats à la puissance financière des grandes banques d’affaires en passant par les officines politiques et les services secrets.

La profusion et la richesse des personnages, la multiplication des intrigues et sous-intrigues, les rebondissements et les coups de théâtre font de ce page turner à l’américaine - où l’on retrouve avec bonheur le rythme trépidant des meilleures séries contemporaines - le grand roman que l’on attendait sur la transformation du socialisme soviétique en capitalisme oligarchique. Une plongée vertigineuse au cœur des vrais univers du pouvoir.

La défense Ragozine au premier chapitre du roman

La défense Ragozine est une ouverture dynamique et tranchante, qui permet aux Noirs d’obtenir un jeu actif. Ainsi, le joueur qui n’a pas a priori l’avantage peut le prendre d’entrée.

Viatcheslav Vassilievitch Ragozine fut un brillant joueur d'échecs ainsi qu'un arbitre international né le 8 août 1908 à Saint-Pétersbourg et mort le 11 mars 1962 à Moscou. Grand maître international depuis 1950, il fut le deuxième champion du monde d'échecs par correspondance (1954-1959).

Né à Saint-Pétersbourg, Ragozine commence sa carrière dans les années 1930 avec une série d'excellents résultats : il bat le maître réputé Alexandre Iline-Jenevski en match et se voit attribuer le titre de maître soviétique. À Moscou en 1935, il remporte le prix de la meilleure partie pour sa victoire contre Andor Lilienthal. Au très fort tournoi de Moscou en 1936, il bat Salo Flohr et Emanuel Lasker et est très proche de la victoire contre José Raúl Capablanca, mais l'ancien champion du monde cubain trouve un échec perpétuel.

La variante Ragozine. Dans la variante du gambit dame refusé qui porte son nom, après les coups :

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Fb4 (ou par transposition : 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Cf3 Fb4), les Noirs obtiennent un jeu actif dès le début. La variante a obtenu un regain de popularité récent, avec des joueurs comme Alexandra Kosteniuk, Shakhriyar Mamedyarov, Levon Aronian et Fabiano Caruana qui l'ont pratiquée.

Le début du roman russe

Perm, Institut polytechnique, lundi 23 mars 1992

Grigori roulait avec application une cigarette entre ses doigts. Si on manquait de tout à Perm en ce début d’année, les garçons trouvaient encore à s’approvisionner en tabac au magasin de l’usine. La nuit était tombée mais Grigori et ses camarades, Oleg Leto et Maxim Kazmanov, étudiants en dernière année de l’Institut polytechnique de Perm, le plus réputé de l’Oural, étaient toujours en train de discuter dans le grand amphithéâtre désert.

Personne n’aurait séché la leçon hebdomadaire du grand Smirnov, et leur journée s’était donc conclue par un cours magistral de deux heures consacré à la physique des métaux. Âgé de 67 ans et sujet à des crises de goutte qui le faisaient boiter, surtout au cœur de l’hiver, il continuait pourtant d’assumer les fonctions d’ingénieur en chef de la Permski Kabelny Zavod (l'usine de cables de Perm, en russe) et y régnait en maître.

Le cheveu gris et rare, des yeux noirs enfoncés dans un visage bouffi et couperosé, Smirnov compensait son physique lourd et ingrat par son humour, son éloquence et des compétences reconnues jusqu’à Moscou. Les étudiants savaient que, pour être recrutés dans les meilleurs départements de l’usine, notamment au bureau d’études, il fallait avoir été repéré par Smirnov.

La palette qui s’offrait aux jeunes ingénieurs de l’Institut était large : défense, pétrole, chimie, bois, agro-alimentaire. Les usines bénéficiaient de la production des centres sidérurgiques de l’Oural oriental et la Kama, important affluent de la Volga, avait depuis des siècles conféré à Perm une position stratégique vers la mer Blanche et la Baltique, comme vers la mer d’Azov, la mer Noire ou la Caspienne. Mais pour ces garçons, nés et élevés dans une grande ville industrielle, la Permski Kabelny Zavod représentait la voie royale... 👉 A commander en Blitz sur Amazon

