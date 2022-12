Open international d’échecs de Béthune

Ce qui dans la région pourrait se traduire par : « Et chés files, où qu’elles sont ? » Hum. Mais tout de même, sur 236 joueurs, à peine 10 % de femmes. Pourquoi ? Mystère. En open international, aucune mixité, elles ne se mesurent qu’entre elles. « Les meilleures ELO féminines internationales sont du niveau de notre tournoi », constate le duo béthunois qui salue le talent de ces dames. Si aucune explication scientifique n’explique la disparité, les joueurs les plus pointus ont en commun « une bonne mémoire et de la concentration ». Tout le monde peut apprendre « de 7 à 77 ans » mais il faut « beaucoup de travail et lire beaucoup de livres ».

C’était la crainte du président de l’Association échéphile béthunoise, Philippe Damarez, et de Philippe Dubois, arbitre : hélas, quatre ou cinq compétiteurs aveugles n’ont pu trouver d’alternative au train. Sur 236 challengers présents (dont trois grands maîtres), on croisera d’ici lundi un bout de mappemonde : France, Belgique, Pays-Bas, Ukraine, Roumanie, Grèce et Liban. Le Macédonien, « un grand maître qui avait de bonnes chances de gagner », n’a pas voulu manquer le coche, « il a pu prendre l’avion jusqu’à Bruxelles puis le train jusqu’à Lille ; après il s’est débrouillé avec Uber ».

Pas de bouleversement à prévoir du côté du programme, qui diffère peu des années précédentes. « On reste sur la même formule, confirme Philippe Damarez, président de l’Association échéphile béthunoise, qui organise l’événement. Il y a toujours trois tournois et les joueurs sont répartis en fonction de leur classement. » Le premier prix s’élève à 1200 €.

La compétition démarre ce lundi, au lendemain de Noël, et se terminera à la veille du réveillon du Nouvel An, vendredi.

Le tacticomètre, outil de mesure de vos softskills 💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps... Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme ci-dessous 👇 Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparer vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑 🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀 Les 3 exercices et solutions du jour Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Katrina Skinke vs Silvia Collas, Khanty Mansyisk, 2010

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Dragan Vasiljevic vs Nenad Jovanovic, Belgrade, 1984

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Eugenio Torre vs Vlastimil Jansa, Bienne, 1985

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Txh6+ gxh6 2. Dxh6#

Échec et mat en 3 coups : 1. Fxf7+ Rh8 (si 1...Rxf7 2 .De6#) 2. Dxh7+ Rxh7 3. Th3#

Échec et mat en 4 coups : 1. f4+ Rh6 2. Cg4+ Rh5 3. Cf6+ Rh6 4. Txh7#

