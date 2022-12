Opération séduction des échecs auprès des jeunes

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

L’école des échecs de Neufchâtel-Hardelot veut mener une opération séduction auprès des jeunes.

C'est une histoire comme il en existe beaucoup après le récent boom des échecs né de la mini-série Le jeu de la Dame. Marc Lepoutre a passé le relais à Jean-Marc Bloch pour la présidence de l’école des échecs de Neufchâtel-Hardelot lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2022.

L’école des échecs de Neufchâtel-Hardelot a tenu son assemblée générale au salon Escoffier à Hardelot. Marc Lepoutre, président, a pour des raisons de santé passé le relais et fait élire le nouveau président Jean-Marc Bloch. Ce fut un grand moment d’émotion.

Après deux années Covid, début 2022 le nombre d’adhérents était tombé à 9. Pour assurer une ambiance sympathique et conviviale, l’école des échecs a organisé une série d’événéments. Et pour accroître son rayonnement, de nombreuses animations ont eu lieu, dans les écoles et sur les échiquiers de la commune. La présence de l’association lors des Parcours du cœur, Octobre rose, Festi’mômes et Téléthon a contribué à la rendre plus visible et lui permet de compter maintenant 22 adhérents.

Pour 2023, l’objectif est de faire découvrir les échecs à toutes les générations, en particulier aux jeunes. Les dates d’intervention au centre des loisirs pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 sont déjà fixées pendant les vacances d’hiver et de printemps. Des actions sont en cours pour faire inscrire les échecs au programme scolaire des écoles intéressées par ces animations. Avec pour cible d’organiser à terme des compétitions entre les jeunes des écoles.

Le grand-maître français Christian Bauer explique en détail les subtilités de cette ouverture.

Dans quelques minutes, vous découvrirez comment le triple champion de France Christian Bauer réussit cet exploit.

Christian vous détaille de façon limpide les différents plans associés à la structure Carlsbad qui vous permettront de jouer le gambit dame aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs sans apprendre par coeur des variantes d'ouverture du Gambit Dame.

Est-on obligé d'apprendre par coeur des variantes d'ouverture ?

Beaucoup de joueurs d'échecs passent énormément de temps sur les ouvertures. Ils apprennent des lignes d'ouverture, parfois de plus de 10 coups. Des variantes qu'ils auront oublié quelques semaines plus tard. Ils dépensent énormément d'énergie pour peu de résultats et négligent les autres phases du jeu d'échecs.

Pourtant il existe une solution !

On peut apprendre à jouer une ouverture sans passer par l'apprentissage de variantes. Et pour cela, il faut se concentrer sur la structure de pions de l'ouverture. En comprenant les concepts liés à la structure de pions, on peut obtenir toutes les idées et tous les plans d'une ouverture.

Christian va clairement vous montrer cette méthode en étudiant une des plus célèbres ouvertures d'échecs : le gambit dame.

La structure de pions associée au gambit dame s'appelle la structure Carlsbad. Christian va décortiquer cette structure et mettre en lumière tous les plans possibles dont le célèbre plan de l'attaque de minorité. Vous obtiendrez une compréhension fine du gambit dame mais aussi des plans à appliquer dans de nombreuses autres ouvertures.

La présentation du cours par nos deux experts : le maître international Pierre Petitcunot et le grand-maître Christian Bauer.

