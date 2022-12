Seul contre tous, le champion d’échecs n’a pas flanché

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Vendredi soir, Echedoù, le tout nouveau club d’échecs de Paimpol, organisait son premier tournoi en simultanée à la salle Feutren.

En lice, le vice-champion de France vétéran Laurent Large, 55 ans et 2113 points Elo au classement de la Fédération Internationale des Echecs, faisait face à douze adversaires : onze joueurs chevronnés, originaires de Paimpol, Guingamp et Saint-Brieuc et une joueuse, Angèle Boero, 17 ans, vice-championne de Bretagne chez les jeunes en 2019.

Pour Laurent Large, ce tournoi d’échecs en simultanée s’est soldé par neuf victoires et trois matchs nuls - Photos © Le Télégrame

Si l’ambiance au début du tournoi était relativement décontractée, il n’a pas fallu longtemps pour voir les visages se fermer, tendus par la concentration. Laurent Large, passant d’échiquier en échiquier, avançait ses pièces, déjouait les pièges. Au bout d’une heure, un premier adversaire était échec et mat. Les autres ont suivi. Au bout de 2 h 30 de tournoi, trois joueurs lui tenaient encore tête : Mohamad Ibrahim, du club Echedoù, Gérard Paya de l’Echiquier Briochin, et Alain Luco, président de l’Echiquier guingampais. Pour ces trois parties, le match nul a finalement été déclaré, aucun adversaire ne parvenant à prendre l’ascendant.

C'est quoi une simultanée aux échecs ?

Dans le domaine des jeux de réflexion (échecs, dames, go, etc.) se jouant en un contre un, une partie simultanée ou, plus couramment, une « simultanée » est une rencontre entre un fort joueur (le plus souvent un maître international ou un grand maître international) face à de nombreux adversaires, généralement d'un niveau amateur, chacun sur un tablier (échiquier, damier, goban, etc.) séparé.

Ce type de jeu spectaculaire est notamment effectué par de forts joueurs lors d'exhibitions.

Une simultanée aux échecs du jeune prodige britannique Nigel Short en 1976.

En général, lors d'une partie simultanée il n'est pas fait usage de pendule d'échecs. Les échiquiers sont disposés en cercle ou en carré autour du maître, celui-ci ayant les Blancs sur chacun des échiquiers.

Le maître passe d'un échiquier à l'autre dans un ordre déterminé, et ses adversaires jouent au moment où il se présente devant leur échiquier. La réponse du maître est généralement rapide pour éviter que l’événement ne dure trop longtemps. Contrairement à l'habitude du jeu en tournoi, le maître dispose du droit de reprendre son coup après l'avoir joué, aussi longtemps qu'il n'a pas joué de coup sur l'échiquier suivant.

Une simultanée se déroule généralement sur une vingtaine d'échiquiers, mais le nombre varie en fonction du temps disponible et de la force des opposants. Au fur et à mesure que la rencontre progresse et que des parties s'achèvent, le temps entre deux coups diminue. On regroupe parfois les joueurs sur des tables adjacentes et il arrive que l'on fasse alors usage d'une pendule pour limiter le temps de réflexion de chaque adversaire.

Comment se déroulent les simultanées à la pendule et à l'aveugle ?

Il existe aussi des simultanées à la pendule où les règles sont semblables à celles d'un tournoi ; le temps est limité par une pendule sur chaque échiquier. Le nombre d'adversaires est normalement beaucoup plus restreint et leur niveau plus élevé. C'est un défi sérieux pour le champion, car il doit gérer, en plus de ses adversaires, son temps dans chaque partie, et doit donc faire preuve de toute sa force. Dans les années 1980, le champion du monde Garry Kasparov a plusieurs fois affronté des équipes nationales en simultanées à la pendule.

Il existe également des simultanées à l'aveugle où le maître ne voit pas les échiquiers. Un assistant passe d'échiquier en échiquier en énonçant les coups joués à voix haute, et le maître y répond de même. Le champion américain Paul Morphy ou le grand-maître franco-russe Alexandre Alekhine, ont, entre autres, disputé à plusieurs reprises des rencontres de ce type.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur le Télégramme.