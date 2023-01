Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Scénario de rêve pour le Néerlandais Anish Giri dans la 13ème et ultime ronde du Masters du Tata Steel Chess. Son adversaire Richard Rapport gaffe par Rg6?? lui offrant le point entier. Dans le même temps, son compatriote Jorden Van Forrest bat le leader Nodirbek Abdusattorov.

Le champion du monde norvégien Magnus Carlsen quant à lui sauve les meubles en finissant le tournoi d'échecs par une victoire. Ce gain lui permet de monter sur la 3ème marche du podium après un début de tournoi mal engagé, ponctué de deux défaites consécutives.

🔥 Le site officiel - Télécharger les parties - Le Classement

Anish Giri remporte le Masters du Tata Steel Chess avec 8,5 points sur 13 - Photo © Emilia Castelao

La gaffe dans la partie Anish Giri (2764) 1-0 Richard Rapport (2740)

Tous les coups du Roi noir étaient bons : 34...♔g8 ; 34...♔f8 ; 34...♔h7 ; 34...♔h8 sauf celui de la partie 34...♔g6?? Anish Giri ne laisse pas passer une aussi belle occasion et trouve les meilleurs coups : 35.♖xd6! ♔g5 36.♖d5! ♕e1+ 37.♔g2 ♗e7 38.♖xf5+ ♔h4 La machine annonce mat en huit coups. Richard Rapport arrête la pendule en signe d'abandon.

Le classement final du Masters du Tata Steel 2023

Le 85e tournoi d'échecs Tata Steel a commencé le 14 janvier et s'est terminé ce dimanche 29. Magnus Carlsen est là, avec Ding Liren, Fabiano Caruana, Anish Giri, Wesley So, Richard Rapport et Levon Aronian ainsi que Jorden van Foreest le vainqueur surprise en 2021. D Gukesh, Arjun Erigaisi, Parham Maghsoodloo, Nodirbek Abdusattorov, Vincent Keymer et R Praggnanandhaa constituent le reste du peloton, des joueurs jeunes et ambitieux qui jouent pour la plupart beaucoup d'échecs rapides en ligne.

Les parties du Masters - Ronde 13 du dimanche 29 janvier 2023

Les résultats de la ronde 13 du Masters

Rameshbabu Praggnanandhaa (2684) ½ Wesley So (2760)

Arjun Erigaisi (2722) 0-1 Magnus Carlsen (2859)

Levon Aronian (2735) 0-1 Parham Maghsoodloo (2719)

Vincent Keymer (2696) ½ Dommaraju Gukesh (2725)

Ding Liren (2811) ½ Fabiano Caruana (2766)

Anish Giri (2764) 1-0 Richard Rapport (2740)

Nodirbek Abdusattorov (2713) 0-1 Jorden Van Forrest (2681)

Les parties commentées par Peter Svidler et David Howell

Passage en revue de ses 5 plus jeunes adversaires de Magnus Carlsen

Le plus jeune du quintette des jeunes aux dents longues est Dommaraju Gukesh, 16 ans, qui à 12 ans a raté de peu de devenir le plus jeune GM de tous les temps, et en 2022 a remporté la médaille d'or du meilleur score olympique à Chennai et a battu Carlsen en ligne.

Rameshbabu Praggnanandhaa, 17 ans, était un prodige qui figurait en tête d'affiche dans cette chronique à l'âge de 11 ans. L'Indien a battu Carlsen cinq fois dans des tournois Internet en 2022, le seul adolescent à avoir remporté plusieurs victoires contre le champion.

Arjun Erigaisi, 19 ans, a commencé 2022 en remportant le tournoi d’échecs Challengers avec 10,5/13, se qualifiant ainsi pour le Masters de cette année. Il est le champion indien en titre et a progressé de manière constante avec à peine un revers. Le fait le plus accrocheur à propos d'Erigaisi est qu'il a récemment décroché ce qui est probablement le plus gros contrat de parrainage jamais réalisé pour un joueur individuel. Il est soutenu pour 1,5 million de dollars, répartis sur cinq ans, par la société de négoce analytique basée à Singapour Quantbox, dont le fondateur pense que l'Indien deviendra champion du monde.

Vincent Keymer, 18 ans, a été très tôt repéré par Garry Kasparov alors que l'Allemand n'avait que 10 ans. Les progrès de Keymer se sont accélérés en 2022, culminant avec sa médaille d'argent derrière Carlsen au championnat du monde d’échecs Rapide du mois dernier.

Nodirbek Abdusattorov, 18 ans, champion du monde rapide 2021, est un joueur dévoué qui a mené l'Ouzbékistan à l'or aux Olympiades de 2022 et dont le succès a suscité le soutien de l'État ouzbek aux échecs. Tachkent devrait accueillir les Olympiades de 2026.

Deux dangereux adversaires de Magnus Carlsen aux abonnés absents

Les photos de la Sinquefield Cup de Saint-Louis

Deux autres adolescents sont absents de Wijk, pour des raisons très différentes. L'Américain Hans Niemann, 19 ans, a battu Carlsen lors de la Sinquefield Cup à St Louis, déclenchant une saga continue de retraits, d'accusations et de poursuites qui restent non résolues à date

Alireza Firouzja, 19 ans, semblait l'héritier présumé du trône de Carlsen, mais en 2021, le Français d'origine iranienne a eu une prise de bec avec les organisateurs de Wijk à propos d'un incident au tour final. Les négociations pour les deux années suivantes ont échoué en raison de ses demandes d'indemnisation et de frais de comparution élevés. Firouzja a raté de nombreuses occasions de jouer des tournois d’échecs majeurs en 2022, ce qui a conduit à des rumeurs farfelues, dont une selon laquelle il cherche une carrière loin des échecs dans le design de mode et une autre contradictoire où il se prépare à rencontrer Carlsen dans un match pour le titre mondial non officiel.

Des adversaires de sa génération

Carlsen a également plusieurs rivaux ce week-end de sa propre génération. Suite à la déclaration du Norvégien renonçant à sa couronne mondiale, Ding Liren, le numéro 2 mondial chinois, rencontrera Ian Nepomniachtchi pour le championnat officiel, probablement à Mexico en avril. Le challenger du titre mondial 2018 et actuel champion américain, Fabiano Caruana, a récemment retrouvé son meilleur niveau après des résultats inégaux, tandis que Wesley So a triomphé dans le Chess.com Global Classic, un événement en ligne de premier plan.

La paire néerlandaise de Jorden van Foreest, qui a remporté Wijk en 2021, et Anish Giri, un prétendant éternel, ne peut être ignorée, le joueur le plus âgé Levon Aronian, 40 ans, aura hâte de bien faire après une année 2022 décevante, tandis que Richard Rapport, nouvellement transféré de Hongrie en Roumanie, a eu plusieurs bons résultats dans des tournois majeurs.

Le 14e joueur est l'Iranien Parham Maghsoodloo, remplaçant de dernière minute du Polonais Jan-Krzysztof Duda.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur The Guardian sous la plume de Leonard Barden.