Echecs : la notation algébrique

L’histoire des échecs nous est sauvegardée par l'usage de la notation. Il existe de nombreuses sortes de notation, mais l'une d'elles est utilisée dans le monde entier. La forme de notation des échecs universellement acceptée est dite algébrique.

Cette notation a remplacé d'autres notations plus anciennes dites descriptives, dont les conventions n'avaient pas le caractère universel de celles de la notation algébrique.

Aux échecs, chaque case est repérée par la rangée et la colonne sur lesquelles elle se trouve. La rangée du bas est appelée la première rangée, la suivante la deuxième rangée, et ainsi de suite. Cette numérotation des rangées se prolonge jusqu'à la huitième (et dernière) rangée.

Les colonnes sont repérées par des lettres en commençant par la colonne a. Ce repérage alphabétique se prolonge sur toute la largeur de l'échiquier, et se termine à la colonne h.

La notation algébrique affecte une lettre à chaque pièce (en principe, la première lettre du nom de la pièce dans la langue utilisée)

Un joueur d'échecs français notera 👉 R = roi, D = dame, T = tour, F = fou, C = cavalier.

Ensuite, on accole une lettre et un chiffre à chaque case de l'échiquier.

Un exemple de notation d'un coup 👉 Cf3 signifie que le Cavalier se déplace sur la case f3 de l'échiquier.

La notation algébrique semble certes confuse au début - mais croyez-moi, il suffit d'un peu de pratique.

La FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) ne reconnaît pour ses tournois et pour ses matches qu’un seul système de notation, le Système Algébrique, et préconise également l’utilisation de ce système dans les livres d’échecs et dans la presse échiquéenne.

Description de la Notation Algébrique :

Dans cette description, le mot « pièce » signifie une pièce autre qu’un pion. Chaque pièce est désignée par la première lettre de son nom en majuscule. En français : R = roi, D = dame, T = tour, F = fou, C = cavalier.

Les pions ne sont pas désignés par leur première lettre, mais au contraire, se reconnaissent par l’absence de celle-ci : exemple : e5, d4, a5.

Les 8 colonnes (de gauche à droite pour les Blancs et de droite à gauche pour les Noirs) sont désignées par les lettres minuscules a, b, c, d, e, f, g, et h, et les 8 rangées (du bas vers le haut pour les Blancs et du haut vers le bas pour les Noirs) sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

En conséquence, au départ, les pièces et les pions blancs sont placés sur la première et deuxième rangée ; les pions et les pièces noires sont placés sur la septième et huitième rangée. Conséquence des règles précédentes, chacune des 64 cases est toujours repérée par l’unique combinaison d’une lettre et d’un nombre.

Le roi blanc est en e1, la dame noire en d8. Le déplacement de chaque pièce est indiqué par (a) la première lettre de la pièce en question et (b) la case d’arrivée. Il n’y a pas de tiret entre (a) et (b): Exemple : Fe5, Cf3, Td1. Pour les pions, seule la case d’arrivée est indiquée: Exemples: e5, d4, a5.

La prise aux échecs

Quand une pièce en prend une autre (ou un pion), une croix (x) est intercalée entre (a) la première lettre de la pièce en question et (b) la case d’arrivée. Exemples : Fxe5, Cxf3, Txd1.

Quand un pion prend une pièce (ou un pion), non seulement la case d’arrivée, mais aussi la colonne de départ doivent être indiquées, avec une croix (x) entre les deux. Exemples: dxe5, gxf3, axb5.

Dans le cas d’une prise « en passant », la case d’arrivée est celle où le pion va se trouver après la prise en passant. Un « e.p. » est ajouté à la suite de la notation: Exemple : exd6 e.p.

En cas de possibilités multiples

Si deux pièces identiques peuvent arriver sur la même case, la pièce qui se déplace est indiquée ainsi :

Si les deux pièces sont sur la même rangée, par (a) la première lettre de la pièce, (b) la colonne de départ et (c) la case d’arrivée. Si les deux pièces sont sur la même colonne, par (a) la première lettre de la pièce, (b) la rangée de départ et (c) la case d’arrivée. Si les pièces sont sur des colonnes et des traverses différentes, la première notation est préférée.

En cas de prise, une croix (x) doit être intercalée entre (b) et (c). Exemples: Il y a 2 Cavaliers sur les cases g1 et e1, et l’un des deux va en f3 : soit Cgf3, soit Cef3, selon le cas.

Si deux pions peuvent prendre la même pièce (ou le même pion) de l’adversaire, le pion qui se déplace est indiqué par (a) la lettre de la colonne de départ (b) une x (c) la case d’arrivée.

Exemple: S’il y a 2 pions blancs sur les cases c4 et e4 et une pièce (ou un pion) noire sur la case d5, la notation pour le coup des Blancs est soit cxd5, soit exd5, selon le cas.

En cas de promotion d’un pion, le déplacement du pion en question est indiqué, suivi immédiatement par la première lettre de la pièce promue. Exemple: d8=D, f8=C, b1=F, g1=T.

Une offre de nullité sera notée ainsi : (=).

Principales abréviations :

0-0 roque avec la Tour h1 ou la Tour h8 (petit roque)

0-0-0 roque avec la Tour a1 ou la Tour a8 (grand roque)

x prise

+ échec

++ ou # échec et mat

e.p prise “en passant”

Exemple de partie : 1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. d4 exd4 4. e5 Ce4 5. Dxd4 d5 6. exd6 e.p. Cxd6 7. Fg5 Cc6 8. De3+ Fe7 9. Cbd2 0-0 10. 0-0-0 Te8 11. Rb1(=) Nulle

Quelques commentaires

0-1 Les noirs ont gagnés

1-0 Les blancs ont gagnés

1/2 Partie nulle

x prise

! Bon coup

!! Excellent coup

? Mauvais coup

?? Très mauvais coup

?! Coup douteux

!? Coup intéressant

+- Net avantage aux blancs

-+ Net avantage aux noirs

+= Léger avantage aux blancs

=+ Léger avantage aux noirs

Un exemple de feuille de partie aux échecs

Rejouer la partie de l'Opéra

