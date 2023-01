L'essentiel des finales de pions

Simples, les finales de pions ? Pas si simples, loin de là... mais quand même beaucoup moins compliquées quand c'est Vincent qui les explique! Vincent Moret enseigne les échecs depuis plus de vingt ans et a eu de nombreux élèves qui ont été champions de France chez les jeunes et qui sont aujourd'hui devenus maîtres ou grands maîtres.

Du fait du format du livre, le choix a été fait de limiter le nombre d'exercices proposés et de mettre l'accent sur les explications et le texte. J'ai toujours à l'esprit le conseil d'un ami fort joueur qui affirmait que chaque diagramme d'un livre d'échecs devait être considéré comme un exercice en soi.

J'espère que celui-ci comblera un vide en s'adressant prioritairement aux débutants et aux amateurs n'ayant encore jamais ouvert un livre sur les finales. Cet ouvrage pourra également être utile aux animateurs et entraîneurs de clubs qui se sentent un peu dépourvus lorsqu'ils doivent enseigner les finales.

En revanche, nous allons nous efforcer de développer davantage des positions basiques et des notions élémentaires qui seraient survolées dans des traités plus spécialisés, car considérées précisément trop simples et comme déjà acquises, ce qui n'est pas toujours le cas. Trop de livres sur les finales ont été écrits en direction de joueurs confirmés.

Comme il est dit dans l'avant-propos, un des premiers objectifs de ce livre est de permettre au joueur amateur de dresser de solides fondations avant de se lancer dans une étude plus poussée des finales. Il ne sera pas possible d'aller en profondeur comme d'autres ouvrages peuvent le faire.

Dans toutes les finales, au fur et à mesure que les pièces échangent, l'importance des pions va croissant. La promotion de l’un d'eux en Dame sera donc le but primordial et apportera la décision dans la plupart des cas. A condition, bien sûr, de savoir mater avec une Dame.

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme ci-dessous 👇 Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparer vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

Les 3 exercices et solutions du jour

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Ana Srebrnic vs Laura Rogule, Belgrade, 2013

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Jean-Marc Degraeve vs Christian Lecuyer, France, 1988

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Daniel Campora vs Andrei Kharitonov, Moscou, 1989

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. f7+ Rh8 2. Dxh5#

Échec et mat en 3 coups : 1. Txh7+ Rxh7 2. Dh3+ Rg7 3. Dh6#

Échec et mat en 4 coups : 1. Cg6+ Fxg6 2. Rxg6 Tg8+ 3. Fxg8 Rxg8 4. Td8#

