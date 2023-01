La passion des échecs sévit au collège

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Emmanuel Alves, passionné de jeu d'échecs depuis l'âge de 10 ans, donne des cours au collège de Martel, ouverts à tous.

Emmanuel Alves, prêt à partager sa passion pour les échecs - Photo © SB

Emmanuel Alves, Martelais, passionné de jeu d’échecs, depuis l’âge de 10 ans, a fondé un club d’échecs à Salignac en 2013. À présent, il donne des cours au collège de Martel, ouverts à tous, deux fois par semaine.

Comment est née chez vous la passion pour ce jeu ?

Emmanuel Alves : C'est à l'âge de 10 ans que je me suis initié aux échecs avec un camarade de classe. C'est un monde passionnant et plein d'aventures que je découvre alors avec les différentes pièces sur l'échiquier.

Un formidable potentiel de ce jeu au service de la pédagogie et de la motivation des élèves. D'abord complémentaire d'un sport, cette activité prendra de plus en plus de place dans ma vie au fil du temps.

Après un passage à l'Échiquier Toulousain, je fonde le club de Salignac en 2013 afin d'intervenir dans le milieu scolaire et transmettre ma passion aux plus jeunes. L'engouement est immédiat et ce petit club rural peut aujourd'hui se targuer d'avoir initié des centaines de personnes et même emmené les meilleurs au championnat de France.

D'abord passionné par l'éducation des jeunes, j'ai très vite compris le formidable potentiel de ce jeu au service de la pédagogie et de la motivation des élèves.

Que représente ce jeu pour vous ?

E. A. : La pratique de ce jeu dépasse largement le cadre d'une simple activité ludique car la richesse et la complexité des situations à résoudre imposent naturellement le développement d'un grand nombre de compétences comme la concentration, la mémoire, l'esprit d'analyse et de synthèse, le calcul, la visualisation mentale mais aussi le respect des règles et de l'adversaire.

En ce qui concerne le collège des 7 Tours à Martel, vous avez ouvert les cours à tous, combien de personnes vous ont rejoint ?

E. A. : Cette activité est en place au collège de Martel depuis 2 ans avec 2 séances d'entraînement par semaine. Le club est ouvert à tous et accueille 25 élèves qui participeront en février au premier tour du championnat de France scolaire. Une compétition par équipe permettra à nos jeunes de défendre les couleurs de leur établissement.

Quels en sont les bienfaits de ce jeu ?

E. A. : Même s'il serait naïf de croire que le jeu d'échecs peut résoudre tous les problèmes liés à l'apprentissage et à la scolarité, on peut y retrouver confiance en soi de façon ludique. Mais surtout, l'échiquier de 64 cases et ses incalculables possibilités sont une véritable représentation miniature de toute la complexité du monde qui nous entoure. Le jeu d'échecs devient alors un moyen privilégié de découverte et de compréhension de la vie réelle.

