Le C'Chartres Échecs qualifié pour les 16e de finale

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

L’année commence bien pour le C’Chartres Échecs, qui vient de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France, face à Clichy Échecs.

Un exploit que le club doit notamment au jeune grand-maître corse des échecs, Marc Andria Maurizzi, n°1 mondial dans sa catégorie.

Les joueurs du C’Chartres Échecs (en bleu) sont venus à bout du club de Clichy sur le score de 1 à 0 grâce à la victoire de Marc Andria Maurizzi - Photo © François Gilles

« Maintenant, il ne nous reste plus qu’à aller le plus loin possible ! » François Gilles, président du C’Chartres Échecs, ne dissimulait pas sa joie après la victoire de son club en 32e de finale de la Coupe de France, ce dimanche 8 janvier 2023, à Clichy (Hauts-de-Seine).

Pour cause, les joueurs chartrains affrontaient le mastodonte Clichy Échecs, vice-champion d’Europe et dix Coupe de France au compteur. « On n’a pas eu de chance au tirage au sort, c’est un très gros club, donc on a réalisé un petit exploit en les battant », se réjouit François Gilles.

Un jeune champion pour la victoire

« Nous étions déjà allés en demi-finale de Coupe de France, c’est de bon augure pour la suite », poursuit le président. Une victoire que le club doit notamment à Marc Andria Maurizzi, n°1 mondial de sa discipline dans la catégorie 15-16 ans, qui est parvenu à qualifier le C’Chartres Échecs, ce dimanche. « Marc Andria Maurizzi est grand maître depuis ses 14 ans, il évolue déjà avec les plus forts et on sent une grande maturité dans son jeu, c’est assez exceptionnel », détaille le président du club chartrain.

Si le C’Chartres Échecs ne connaît pas encore son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France, le calendrier 2023 du club est déjà bien chargé. « Nous allons organiser la Nationale 1 féminine, les 20 et 21 mai prochains, à Chartres, pour essayer de monter en Top 12 féminin », espère François Gilles.

« Au niveau départemental, nous avons aussi qualifié 32 jeunes pour les régionales, qui auront lieu au mois de février, en vue des championnats de France. » FRANÇOIS GILLES (président du C'Chartres Échecs)

« Au niveau départemental, nous avons aussi qualifié 32 jeunes pour les régionales, qui auront lieu au mois de février, en vue des championnats de France. » FRANÇOIS GILLES (président du C'Chartres Échecs)

Autre grosse échéance pour les joueurs du C’Chartres Échecs, le Top 16, qui aura lieu à Chartres, au mois de juin.

A lire aussi 👉 A 10 ans, David Lacan, de Chartres, nouveau champion du monde d'échecs, rêve de devenir Grand maître international

L'intégralité de cet article est à retrouver sur l'Echo Républicain sous la plume de Laura Alliche.