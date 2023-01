Les bienfaits thérapeutiques des échecs pour l'autisme

Cette activité "peut (leur) permettre de se repérer sur un plan et dans des situations de la vie pratique. On a besoin de ces compétences-là", souligne-t-il. Cette pratique rencontre un franc succès auprès des jeunes, nombreux à demander de rejoindre le programme. En outre, les encadrants assurent que les échecs, symboles de l'intelligence et de la réflexion, les valorisent énormément.

Aux échecs, il faut respecter le temps de réflexion de son adversaire et anticiper ses stratégies, et c'est cela qui intéresse les professionnels de santé. Ce jeu permet aussi de travailler des idées abstraites, comme le remarque l'enseignant Jean-François Porcher qui joue avec ses élèves. "Ça se voyait sur leurs visages : tout à coup, ils avaient compris, ils avaient éprouvé cette notion d'espace. Les lignes droites, les diagonales, le cavalier qui se déplace comme un L", énumère-t-il.

Père d'un jeune autiste du programme, Pierre-Yves en attend beaucoup. "J'aimerais bien qu'il m'apprenne (à jouer aux échecs), et qu'il ait une sociabilité un peu plus développée sur un autre domaine", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Après ce pilote réussi dans des Instituts Médico Educatifs (Fondation Elenn Poidatz, ADAPEI de Guyane), la Commission « Santé Social Handicap » lance en 2023 le déploiement dans 40 centres un programme d'évaluation scientifique qui devrait confirmer et préciser les apports constatés dans les pilotes : progrès et motivation des enfants, satisfaction des parents et valorisation des éducateurs spécialisés !

Ce programme inédit est dédié à la recherche sur l'impact de l'apprentissage des Échecs pour les enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. En France et pour la phase pilote avant généralisation, quatre groupes de quatre enfants suivent un parcours d'apprentissage adapté du jeu d'échecs, bénéficiant d'un suivi médical et scientifique, afin de valider la pertinence du dispositif : amélioration de la concentration, capacité de mémorisation, construction logique et évolution des interactions sociales.

Le tacticomètre, outil de mesure de vos softskills 💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps... Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme ci-dessous 👇 Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparer vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑 🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀 Les 3 exercices et solutions du jour Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Cristina Adela Foisor vs Maja Velickovski-Kostic, Belgrade, 2013

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Nigel Short vs Jonathan Mestel, Swansea, 1987

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Campbell vs D Spigel, USA, 1989

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Te8+ Rf7 (ou si 1...Txe8 2.Dxe8#) 2. T1e7#

Échec et mat en 3 coups : 1. Txg6+ fxg6 2. Fxe6+ Tf7 3. Dg7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Fxg7+ Rxg7 2. Th7+ Rxh7 3. Df7+ Rh8 4. Th1#

