Sara Khadem sur la voie de l’exil en Espagne

Sara Khadem, joueuse d’échecs iranienne, sur la voie de l’exil en Espagne après être apparue sans voile lors d’une compétition.

Sara Khadem lors d’une compétition de la Fédération internationale d’échecs à Almaty, au Kazakhstan, le 30 décembre 2022 - Photo © Pavel Mikheyev / Reuters

Pour prix d’une faute vestimentaire, l’exil. Selon le journal espagnol El Pais et l’agence de presse Reuters, la joueuse d’échecs iranienne Sarasadat Khademalsharieh – aussi appelée Sara Khadem – a décidé de s’installer en Espagne par crainte de représailles dans son pays après avoir été photographiée sans voile lors d’une compétition à Almaty, au Kazakhstan, fin décembre 2022.

Dès que ces images ont été diffusées, la fédération iranienne d’échecs s’était empressée de prendre ses distances avec la joueuse contestataire. La décision d’apparaître tête nue est interprétée par le régime et par ses opposants comme une marque de soutien aux manifestations qui secouent le pays depuis la mort, le 16 septembre 2022, de la jeune Kurde Mahsa Amini après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, au motif d’une supposée infraction au code vestimentaire strict que le pouvoir impose aux femmes.

Ainsi, Sara Khadem aurait « participé à titre personnel et à ses propres frais » au tournoi, a déclaré le 28 décembre Hassan Tamini, directeur de la fédération iranienne des échecs, auprès de l’agence de presse Fars citée par l’Agence France-Presse. « Khademalsharieh n’a pas participé à ces compétitions par l’intermédiaire de la fédération. Elle y est allée de façon indépendante », a-t-il insisté.

Un logement en Espagne

A ce stade, la championne n’a pas pris la parole publiquement et ne répond pas aux journalistes, selon le New York Times. Parmi les rares témoignages disponibles, Reuters cite un proche qui, sous le couvert de l’anonymat, a fait état d’appels téléphoniques menaçants à l’encontre de la joueuse après son geste, et de la présence de quatre gardes du corps devant sa chambre d’hôtel au Kazakhstan.

D’après El Pais, qui se fonde sur deux sources anonymes dans son entourage, Sara Khadem et sa famille possèdent un logement en Espagne, qui pourrait lui permettre d’y résider légalement avec son mari et leur enfant de dix mois au titre des « visas dorés » qui sont délivrés aux étrangers non européens détenteurs d’un bien immobilier d’une valeur supérieure à 500 000 euros. L’autre hypothèse est qu’elle dépose une demande d’asile.

Le journal précise que le mari de la joueuse possède un passeport canadien. Ardeshir Ahmadi, producteur, réalisateur et présentateur de télévision, est un documentariste reconnu de la pop et du rap iraniens, selon l’agence de presse Human Rights Activists News Agency (Hrana). D’après cette agence et le New York Times, il a été emprisonné en Iran pendant trois mois, en 2015. Les charges contre lui ne sont pas connues, mais la prison d’Evin où il a été détenu à Téhéran, selon Hrana, accueille de nombreux opposants politiques.

« J’espère que les choses changeront »

Agée de 25 ans, Sara Khadem, dix-septième joueuse mondiale, est née à Téhéran. Dans un entretien avec la chaîne YouTube PowerPlayChess en 2014, lors de l’Olympiade de Tromso, en Norvège, elle dit avoir appris les échecs à partir de l’âge de 8 ans, grâce à un entraîneur, car sa famille n’était pas familière du jeu. Elle assimile les échecs à un « art » et cite comme son « héros » le champion russe Garry Kasparov, qu’elle dit avoir rencontré à de nombreuses reprises.

L’Iran produit de longue date d’excellents joueurs d’échecs, mais les contraintes que le régime fait peser sur eux les encouragent parfois à quitter leur pays. Alireza Firouzja, âgé de 19 ans et quatrième joueur mondial, s’est installé en France, dont il a obtenu la nationalité en 2021, relate Le Parisien. Il a cessé de concourir sous la bannière de l’Iran car sa fédération d’origine interdit à ses membres d’affronter des adversaires israéliens ou américains, ce qui les contraint à perdre par forfait.

Après sa défection, le jeune homme avait obtenu le soutien public de Sara Khadem. Dans un entretien avec ChessBaseIndia, elle avait jugé « dommage » que le champion ait dû en arriver là pour pratiquer son sport, tout en considérant qu’il prenait la bonne décision pour la suite de sa carrière. « J’espère que les choses changeront en Iran car je ne veux pas voir cela arriver à d’autres joueurs », ajoutait-elle. D’après El Pais, cette prise de position avait déjà braqué le régime contre elle.

Marques de défi

En janvier 2020, comme l’a raconté le Guardian, c’est une arbitre d’échecs iranienne réputée, Shohreh Bayat, qui avait décidé de s’installer au Royaume-Uni, par peur de subir des mesures de rétorsion en Iran après être apparue non voilée lors d’une compétition en Chine. En 2017, Dorsa Derakhshani, grand maître international féminin, s’était installée aux Etats-Unis après avoir participé, sans hidjab, à une compétition à Gibraltar.

Au-delà du petit monde des échecs, les sportives iraniennes ont redoublé les marques de défi contre le port du voile depuis la mort de Mahsa Amini. En novembre, l’archère Parmida Ghassemi s’était illustrée lors de la cérémonie de remise des prix au terme d’une compétition organisée à Téhéran. Sur une vidéo partagée en ligne, on la voyait refuser l’aide d’une camarade pour remettre son foulard en place.

L’athlète avait pourtant déclaré par la suite avoir laissé tomber son hidjab par inadvertance. Avant elle, la grimpeuse Elnaz Rekabi avait tenu des propos similaires après être apparue sans son voile, remplacé par un simple bandeau, lors des Championnats d’Asie d’escalade à Séoul en octobre. Ces explications aux allures d’excuses ne sont pas jugées sincères par la plupart des opposants, qui les interprètent comme le résultat de pressions exercées contre ces femmes par le pouvoir.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Le Monde sous la plume de Julien Lemaignen.