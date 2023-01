Scandale dans l’univers des échecs

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Un scandale a récemment secoué la planète échecs : le champion du monde a accusé un joueur d'avoir triché lors d'un tournoi.

Aucune preuve n'a été fournie, mais il faut dire que la discipline se heurte à des techniques de fraude hyper-sophistiquées s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Les fédérations s'arment pour les mettre... en échec.

Le roi est tombé. C’était le 4 septembre 2022, à Saint-Louis, aux États-Unis, lors du troisième round du tournoi d’échecs de la Sinquefield Cup. Hans Niemann, 19 ans et 49e au classement mondial, affrontait le numéro un Magnus Carlsen, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire. Après plus de 4 heures et 30 minutes de jeu, les deux hommes se serrent la main : Carlsen, qui jouait les blancs et possédait un certain avantage tactique, s’incline face à son adversaire. Échec et mat.

L’histoire aurait pu se limiter à cette renversante victoire – après tout, nul ne peut rester à jamais roi. Sauf que voilà : le lendemain, Carlsen ne se présente pas au tour suivant. Et fin septembre, depuis son compte Twitter, il accuse : “Je crois que Niemann a triché plus, et plus récemment, que ce qu’il a admis. Les organisateurs devraient songer à augmenter le dispositif de sécurité et de détection de la triche.” Le mot est lancé, l’histoire s’emballe : Hans Niemann aurait donc triché ?

Il faut avouer que le jeune Américain a remarquablement bien joué. “Niemann semblait ne pas beaucoup regarder son échiquier, et trouvait les bons coups rapidement”, commente Denis Regaud, président de la commission fair-play de la Fédération française des échecs (FFE). L’échange de son fou noir contre le cavalier blanc, au sixième tour de jeu, notamment, a été une excellente manœuvre, estime l’expert : “C’est le choix critique qui lui a permis d’avoir l’avantage par la suite, le genre de coup qu’un ordinateur aurait pu trouver.”

Certes, un mouvement astucieux ne suffit pas pour accuser, mais Niemann a admis avoir triché précédemment. Selon un rapport de la plateforme chess.com, il aurait reçu de l’aide illégale (logiciel d’échecs ou ami) lors d’une centaine de parties en ligne ! Alors, comment trancher ? Surtout, cette histoire rocambolesque met en lumière un phénomène qui fait trembler la planète échecs : la triche semble y prendre de plus en plus d’ampleur.

Bien sûr, ce n’est pas nouveau. Dans un article publié en 2001, le joueur allemand Frederic Friedel listait les différentes pratiques peu scrupuleuses, certaines remontant même au Moyen Âge. À cette époque, les méthodes étaient simplistes : enivrer son adversaire, disposer le plateau face au soleil, déplacer des pièces quand personne ne regarde… Autant de tactiques qui auraient peu de chances d’aboutir dans les compétitions actuelles filmées. Mais les malhonnêtes se sont dotés d’un nouvel allié de poids : l’ordinateur. Les programmes d’échecs, particulièrement performants, peuvent sans conteste aider un joueur “seulement” bon à côtoyer l’excellence.

Progrès informatiques et miniaturisation

Dans les compétitions officielles, les joueurs sont soumis à des contrôles de plus en plus stricts. Conséquence : la discipline fait face à une crise sans précédent. “Il y a vingt ans, les ordinateurs étaient moins forts, il y avait donc moins de fraudes de haut niveau”, acquiesce l’arbitre Stéphane Escafre, spécialisé dans la lutte contre la triche au sein de la Fédération internationale des échecs (Fide). Une autre innovation technologique est venue se coupler à la puissance de l’ordinateur : la miniaturisation des appareils électroniques. Téléphones, oreillettes, stylos ou montres peuvent être implémentés d’un logiciel spécialisé et fournir des informations aux joueurs en quête de bons déplacements. “On attrape beaucoup de jeunes : ils ne savent pas vraiment comment tricher et vont souvent aux toilettes. Parfois, on a la mauvaise surprise de trouver des choses sur eux…”, explique l’arbitre.

Autre tactique : avoir au téléphone un complice, dans le public ou à distance, armé d’un programme d’échecs. Il lui suffit de rentrer la position du plateau pour obtenir de précieuses informations, à communiquer au joueur par un code défini en amont (SMS, toussotement…). Et nul besoin d’envoyer un coup précis – tour a1 en a5, par exemple -, trop complexe à coder : simplement signifier “Tu as l’avantage, attaque” ou “Reste en défense” peut faire la différence. Ainsi, transmettre des renseignements via les seules vibrations d’un objet placé sur le compétiteur est possible. Dans le cas du match de Niemann, les plus folles théories en ont même imaginé un glissé dans ses parties intimes…

