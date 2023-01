Stratégie, réflexion, mémoire pour les échecs à l'école

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le club d'échecs d'Auch intervient dans des écoles primaires dans le cadre de Class'Echecs, un dispositif en lien avec l'Éducation nationale. En apprenant à jouer, les élèves développent leurs compétences logiques et mathématiques. Et se découvrent, parfois, une vraie passion.

Le système est bien rodé. Il est 13h45, les élèves de CM1 et CM2 rentrent dans leurs classes respectives de l'école Jean-Jaurès à Auch. Ils recopient leurs devoirs pour le week-end dans leur agenda puis font disparaître toutes leurs affaires dans leur casier. Comme tous les vendredis après-midi, les 40 enfants se préparent à jouer aux échecs.

Le tournoi est organisé en montée et descente, en fonction des parties gagnées - Photo © Nedir Debbiche

Étienne Join, du club de l'Échiquier de l'Armagnac, distribue alors les plateaux et les pièces de jeu. Il anime les séances de jeu, dans le cadre du dispositif Class'Echecs, un programme mis en place avec l'Éducation nationale. Il enseigne les bases du jeu de stratégie aux enfants dans plusieurs écoles de l'agglomération auscitaine*. Au mur de la classe sont d'ailleurs affichés les mouvements que chaque pièce de jeu peut réaliser.

Cette discipline permet aux élèves de développer leur analyse et la mise en œuvre de stratégies - Photo © Nedir Debbiche

Nommée "Echecs et maths" à l'école Jean-Jaurès, l'opération a une visée pédagogique. Mémoire, raisonnement logique, analyse de problème et mise en œuvre de stratégies... "On constate que le jeu aide les élèves dans leur façon de réfléchir, qu'ils aiment les maths ou non, assure Valérie Arnaud, l'une des deux professeures. Et ils sont très investis".

En effet, à peine les jeux installés, les jeunes s'impatientent et aimeraient lancer la partie. Mais, ce vendredi, la séance est un peu particulière. "Aujourd'hui, on fait un tournoi, explique Etienne Join. Habituellement, on organise ça avant les vacances, mais comme il y a la rencontre départementale ce jeudi (voir aussi ci-dessous, NDLR), on veut qu'ils s'entraînent". Les prénoms de chacun des 40 élèves sont donc rentrés dans un logiciel, qui forme des duos.

"Pièce touchée, pièce à jouer"

L'animateur place chacun des enfants devant un plateau puis donne le top départ : "On se serre la main, les blancs commencent". L'agitation retombe alors d'un coup et le silence règne dans les deux classes mitoyennes. Les élèves ont dix minutes pour remporter la partie ou tout au moins obtenir le meilleur score : un point pour un pion "mangé", 3 pour le cavalier et 9 pour la reine. La mise en danger de son roi est aussi proscrite et compte pour un coup interdit. Au bout de trois, le participant a perdu. Dernière règle : "pièce touchée, pièce à jouer".

Etienne Join anime les séances dans plusieurs écoles - Photo © Nedir Debbiche

"Étienne, il y a "Mat" là, non?", demande avec impatience Liam. Le coup est validé, le garçon lève les deux bras au ciel. À côté de lui, Maëlie serre la main de son adversaire : surprise, elle vient de remporter la partie. En attendant le prochain tour, elle devient spectatrice de ses camarades.

"Monsieur, il a le droit de prendre en arrière le pion?", questionne un jeune Gersois. À la table d'à côté, une élève compte les cases avant de déplacer son cavalier. Certains enfants sont plus à l'aise que d'autres dans le jeu et les stratégies. Mais tous jouent avec entrain et espèrent gagner leurs parties et pouvoir, ainsi, au fur et à mesure du tournoi, atteindre la table 1, où s'affrontent, pour la troisième partie, les quatre élèves qui ont remporté leurs deux premiers jeux.

*Auch Saint-Exupéry, Auch Condorcet, Lussan et Ordan-Larroque

Un championnat des écoles

Ce jeudi 2 février, l'Échiquier de l'Armagnac organise le premier championnat départemental des écoles. Plusieurs établissements scolaires qui participent à l'opération sont invités. Ainsi, ce seront près de 250 enfants des écoles Saint-Exupéry, Condorcet et Jean-Jaurès d'Auch, Pierre-Mendès-France de Condom, d'Ordan-Larroque et de Saint-Georges qui seront présents toute la matinée au Mouzon pour un tournoi inédit.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur La Dépèche sous la plume de Lucie Lespinasse.