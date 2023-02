Depuis 26 ans, l’Open d’échecs de Guingamp bat son plein

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Depuis samedi, près de 80 joueurs s’affrontent pour la 26e édition du tournoi. L’occasion pour les licenciés du club de Guingamp (Côtes-d’Armor) de se confronter à des joueurs de haut niveau pour acquérir de l’expérience.

Dans la salle de la Grande-Ourse, à Saint-Agathon, le silence est d’or. Au milieu des joueurs, seuls les bruits de pas des quelques curieux venus assister à l’événement résonnent. Les yeux rivés sur le plateau d’échecs, les 88 participants présents pour cette 26e édition de l’Open international semblent aspirés par leur partie.

Alain Luco, le président de l’Échiquier guingampais, participe également au tournoi - Photo © Ouest-France

La deuxième de la journée vient de débuter. Elles peuvent durer jusqu’à six heures ! « C’est un vrai jeu de réflexion, il n’y a pas de hasard. On ne se rend pas compte mentalement, c’est impressionnant. Les meilleurs mondiaux peuvent calculer une erreur de l’adversaire vingt coups à l’avance », explique Daniel Cozic, l’entraîneur de l’Échiquier guingampais.

Le président, Alain Luco, s’assoit pour démarrer sa partie. Il est satisfait de cette nouvelle édition. Depuis quelques années, on réussit à stabiliser le nombre de participants entre 80 et 90. C’est une bonne nouvelle, on est très heureux d’accueillir tout le monde. ​Pourtant, cette année, il y a de la concurrence.

Une première édition en 1996

À Rochefort, en Charente-Maritime, un tournoi se déroule aux mêmes dates. Certains joueurs présents à Guingamp, l’an dernier, ont préféré se rendre dans le Sud-Ouest cette année. C’est dommage que les deux tournois tombent exactement au même moment. On a perdu quelques joueurs qui ont préféré se rendre à Rochefort, sûrement pour des raisons touristiques », ​glisse, en souriant, le président du club.

Malgré cela, deux grands maîtres, le meilleur niveau existant aux échecs, sont présents pour l’occasion. Une aubaine pour les licenciés du club.En affrontant des joueurs de haut niveau, les joueurs vont pouvoir progresser plus rapidement. Ils vont apprendre de leurs erreurs », ​détaille Daniel Cozic. Le club local est d’ailleurs le plus représenté dans cet open, avec dix joueurs inscrits.

Depuis la première édition en 1996, seul le Covid a empêché la tenue de l’Open international de Guingamp pendant un an. Alain Luco est heureux de voir cet événement perdurer. D’autant que ce n’est pas facile d’organiser un tournoi tous les ans. Cela demande beaucoup de travail et c’est assez fatigant. L’organisation de cet open nous coûte environ 6 000 € chaque année », ​révèle le président. Il est donc primordial de trouver des sponsors pour permettre au tournoi d’exister.

Une grosse organisation

Cela permet notamment d’inviter des joueurs de haut niveau international, comme c’est le cas chaque année. Habituellement, le club en invite trois. Cette année, à la suite d’un désistement de dernière minute, seuls deux participants ont le statut d’invités.

Ils sont logés et nourris gratuitement pendant toute la durée du tournoi. Les autres joueurs, eux, participent à leurs frais. C’est aussi pour cela que c’est important d’organiser ce tournoi à Guingamp. Cela permet aux joueurs du club, et plus largement aux Bretons, de participer à un tournoi à moindres frais », glisse Daniel Cozic.

Surtout que la grande majorité des joueurs présents ne sont pas professionnels et exercent une activité en parallèle. Ils ont donc pris une semaine de congé pour pouvoir participer à cette compétition. Un sacrifice nécessaire, pour pouvoir pratiquer leur passion. Le tournoi, lancé samedi, se poursuit jusqu’à vendredi.

Trois questions à… Alain Luco, président du club d’échecs

Alain Luco est président de l’Échiquier guingampais depuis 2011 - Photo © Archives Le Télégramme

Licencié à l’Échiquier guingampais depuis plus de quarante ans, Alain Luco en est le président depuis 2011. Et c’est grâce à l’un de ses prédécesseurs qu’il a découvert la discipline.

Pourquoi avez-vous choisi l’Échiquier guingampais ?

Je suis arrivé à l’Échiquier guingampais grâce à Henri Le Perf, l’ancien président qui a fondé le club en 1976. Il était enseignant au collège Jacques-Prévert de Guingamp, là où j’étais élève, et il donnait souvent des cours d’échecs pendant la pause du midi. Cela m’a motivé.

Le jeu d’échecs est-il le sport que vous avez toujours pratiqué ?

Non. Quand j’étais petit, à l’âge de 8 ou 9 ans, j’ai commencé par jouer au football à l’En Avant Guingamp. Puis je me suis mis à la course à pied. D’ailleurs, j’en fais toujours un peu pour le plaisir. Et, en loisir, je joue aussi de la bombarde au sein du bagad de Tréguier.

Si vous n’étiez pas joueur d’échecs, quel sport auriez-vous aimé faire ?

(Il réfléchit). Je pense que j’aurais bien aimé essayer le volley-ball et le badminton. Un sport de balle et un sport de raquette où on peut évoluer en équipe, ça m’aurait plu.

