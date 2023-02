Class’Echecs : échecs et maths à l’école

Découvrez chaque jour l'actualité des échecs 👀 3 nouveaux exercices avec leurs solutions ➕ nos conseils pour progresser à votre rythme

Le programme Class’Echecs auquel participe la classe de CM2 de Patricia Rouquette de l’école Marcel Pagnol à Plaisance-du-Touch vise à développer l’apprentissage et la pratique du jeu d’échecs en classe et bien au-delà.

C'est ce que confirme l’enseignante : "Jouer aux échecs c’est progresser en mathématique, apprendre à argumenter, à coopérer, à calculer lors des prises de pièces, travailler la concentration, le repérage dans l’espace et aller vers l’abstraction un concept demandé au collège".

Les élèves apprennent le jeu d’échecs avec leur enseignante - Photo © La Dépêche du Midi

Ce matin-là les élèves sont prêts pour la séance d’initiation. Une révision rapide de ce qui a été appris lors de la séance précédente et c’est parti pour une heure quarante. Margot ce qu’elle aime "c’est jouer, échanger et toutes les explications qui font progresser" et Joachim lui, "aime jouer aux échecs pour apprendre", notamment "le travail fait pendant les ateliers".

Effectivement, pour amener les élèves à comprendre le jeu l’enseignante met en place trois ateliers l’un sur la recherche collective de la meilleure résolution à l’aide un échiquier projeté sur le tableau, l’autre une partie d’échecs en binôme et le troisième approfondit des exercices de mathématiques. Les cours ont débuté depuis quelques semaines.

Des parties simultanées

Des joueurs d’échecs, parmi les meilleurs du club de Lardenne, sont venus en classe et ont joué en simultané avec les élèves. Ils ont expliqué les coups et conté l’histoire des échecs au fils des siècles. Quand la situation est présentée, juste quelques secondes de réflexion et les doigts se lèvent. Les élèves expliquent les coups, confrontent leurs solutions et là toute la classe apprend et s’entraide. "Cet apprentissage s’inscrit dans le champ de compétences à acquérir en mathématiques", explique l’enseignante. "Et surtout, il casse les frontières des difficultés scolaires". "C’est bénéfique pour la confiance en soi", argumente Patricia Rouquette.

La Fédération française des Échecs, en lien avec le ministère de l’Éducation et de la jeunesse, a lancé de programme Class’Echecs à la rentrée 2022-2023 a distribuée des kits comprenant un échiquier mural, 10 échiquiers et 50 brochures de règles et exercices à chaque école participante.

Le programme a commencé à la rentrée, avec les séances de préparation en visio pour les professeurs qui le souhaitent, en sachant qu’ils ont déjà tout le matériel. Ils ont une fiche pédagogique, les vidéos de présentation de séances, et ils ont même des vidéos avec une classe pilote. Une professeure qui ne connaissait pas les règles a testé dans une classe. Le matériel a été approuvé, testé, et réalisé par un formateur.

