L’échiquier a beau jeu

D’autres maisons de décoration se sont entichées de l’imagerie des échecs. Parmi elles, Armani/Casa et son modèle Fair avec plateau en wengé et feuille d’or ou l’éditeur de tapis Codimat, qui propose deux jeux d’échecs et de backgammon en laine et chanvre pour jouer au ras du sol. Moins spectaculaire mais plus accessible, on peut opter pour la version de poche aux teintes pastel du label Papier Tigre.

Son jeu d’échecs au socle irrégulier comme des vaguelettes, de couleur vert sapin et blanc crème, a tapé dans l’œil de la superstar de la décoration India Mahdavi, qui le distribue à présent dans sa boutique parisienne. « C’est une pièce à mi-chemin entre le travail d’artiste et de designer, précise le jeune créateur. Ce qui m’intéressait, c’était de dessiner des petites figures de l’ordre de la sculpture. »

D’autres acteurs de la création contemporaine dépoussièrent cette discipline universelle et ancestrale. « Contrairement à ce que l’on entend depuis la pandémie, je ne dirais pas que le nombre de joueurs a augmenté ces dernières années, mais plutôt que le regard sur les échecs a changé », avance Romain Morandi. Notamment grâce à la série de Netflix Le Jeu de la dame , qui a féminisé ce jeu de stratégie et de conquête traditionnellement associé au genre masculin.

Antiquaire spécialisé en design et arts décoratifs du XXe siècle, Romain Morandi a ouvert sa galerie à l’automne 2022. Dans son petit espace de Saint-Germain-des-Prés, qui ne compte ni chaises, ni canapés, ni lampes, il a consacré son exposition inaugurale aux jeux d’échecs en présentant 32 modèles d’artistes, artisans, architectes et designers de 1890 à nos jours.

Les 3 exercices et solutions du jour Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Pia Cramling vs Ketevan Arakhamia-Grant, Batoumi, 2012

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Jiner Zhu vs G Lasya, Tarvisio, 2017

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Jiner Zhu vs Fanghui Sun, Chine, 2017

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. g4+ fxg3+ 2. Cxg3#

Échec et mat en 3 coups : 1. Dh8+ Rf7 2. g6+ Rxg6 3. Dh5#

Échec et mat en 4 coups : 1. Txh7+ Rxh7 2. Dg6+ Rh8 3. Dh5+ Dh6 4. Dxh6#

