Alekhine, un champion du monde des échecs franco-russe

Alexandre Alekhine naquit à Moscou en 1892 d'une famille noble. Sa mère lui apprit à jouer aux échecs dès l'âge de sept ans.

🏆 A seize ans, Alekhine était déjà Maître, ayant gagné le tournoi national qui se déroulait à Saint-Pétersbourg, en même temps que Maître international, en 1909.

Admis au tournoi supérieur, toujours à Saint-Pétersbourg où, en même temps, il poursuivait ses études, il gagna en 1913 ainsi qu'en 1914. La victoire la plus importante de cette période reste celle qu'il remporta au tournoi de Mannheim où il se trouvait encore quand éclata la Première Guerre mondiale. D'abord interné, puis rapatrié en Russie, Alexandre Alekhine s'engagea dans l'armée et fut enrôlé dans les services médicaux.

Quand la révolution bolchévique éclata, il se réfugia à Paris où il termina ses études de droit. Il obtint alors une série importante de victoires aux échecs. Ceci l'amena à briguer le titre mondial qui, en 1921, passa de Lasker à Capablanca.

Alekhine gagna les tournois de Budapest et de La Haye en 1921 et il fut second à Londres, derrière Capablanca, l'année suivante. Premier à Karlsbad, ex-aequo avec Bogoljubov et Maroczy, à Portsmouth en 1923, à Baden-Baden en 1925, il fut second en 1926 dans le tournoi de Semmering derrière Spielman et, en 1927, à New York, à nouveau derrière Capablanca. En 1927, il gagna le tournoi de Keskemet. Naturellement, nous n'avons cité que les tournois les plus importants.

C'est grâce à cette brillante série de succès et de bons classements qu'il fut qualifié officiellement pour affronter Capablanca pour le titre mondial.

Ce match très attendu eut lieu à Buenos Aires en 1927, et c'est le Club argentin d'échecs qui l'organisa. Alekhine gagna après un combat-marathon par six victoires, vingt-cinq parties nulles et trois défaites.

Par la suite, le Russe ne voulut pas accorder sa revanche à Capablanca, mais il mit en jeu son titre contre Bogoljubov, qu'il battit deux fois, en 1929 (onze victoires, neuf parties nulles, cinq défaites) et en 1934 (huit victoires, quinze parties nulles et trois défaites).

Défié en 1935 par le professeur de mathématiques Max Euwe, un Néerlandais, Alexandre Alekhine perdit son titre, à la stupéfaction générale, bien que de justesse. En effet, Euwe ne le battit que d'un seul point: neuf victoires contre huit et quinze parties nulles. En 1937, Alekhine récupéra son titre au terme d’un match revanche sur le score de 15½ à 9½.

Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, Alekhine, étant naturalisé français, fut appelé sous les drapeaux et engagé dans les services secrets, surtout parce qu'il parlait et écrivait parfaitement dix langues!

Il mourut subitement à 53 ans dans la nuit du 25 mars 1946, laissant son titre vacant.

Alekhine reste l'un des plus grands joueurs d'échecs. Son génie à ce jeu n'était pas seulement un don naturel, mais aussi la synthèse d'une intelligence éclairée, d'une très grande mémoire et d'une immense culture générale.

En trente-sept années d'activité dans le domaine des échecs, il ne joua pas moins de 50 000 parties au cours de tournois, de matches ou de parties simultanées. Il étonnait tout le monde par sa mémoire prodigieuse: même plusieurs années après, il se souvenait encore des parties les moins importantes.

Le saviez-vous ? Une batterie bien connue est appelée le canon d'Alekhine. Elle se produit lorsqu'un joueur a deux tours avec une dame pour les supporter dans une colonne.