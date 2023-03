Bien choisir ses tournois d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Le choix des tournois est un aspect de la progression dont les joueurs se soucient rarement.

Pour le joueur de club. il semble difficile de jouer sur ce paramètre - il est déjà si difficile de négocier du temps pour les échecs dans l’absolu...Il n'empêche qu'il y a toujours plus d’options, et c'est ce dont j'aimerais parler maintenant.

A lire aussi 👉 Le classement Elo aux échecs ➕ Jouer une partie

Anya Talor-Joy, l'interprête de Beth Harmon dans le Jeu de la dame - Photo © Netflix

Généralement, quand on a peu de temps à consacrer aux échecs, l'option par défaut, c'est le blitz sur Internet, avec 5 minutes par joueur, voire moins, pour toute la partie. Je ne saurais trop vous mettre en garde contre cette pratique si votre objectif est de faire des progrès. En effet, à force de jouer avec un temps extrêmement limité, votre processus de prise de décision va se dégrader.

Au lieu de jouer de bons coups, l'habitué du blitz cherche à jouer rapidement, voire à gagner au temps. Inutile de préciser que ce n'est pas ainsi que l'on joue aux « vrais » échecs. Or, les habitudes prises dans ces conditions ont la vie dure.

Le meilleur entraînement pour les « vrais » tournois d'échecs, ce sont les parties jouées avec le même contrôle de temps. Idéalement, pour maintenir un bon état de forme, cela veut dire 50 à 70 «vraies » parties de tournoi par an, avec un adversaire en chair et en os assis devant soi. Naturellement, tout le monde ne peut pas se le permettre; la plupart des gens ont déjà du mal à en jouer dix ou vingt. Alors, que faire ?

La solution, c'est de trouver un bon équilibre entre les parties réelles et le jeu sur Internet, que ce soit en différé ou en direct, mais avec un contrôle de temps relativement lent, de manière à passer le même nombre d'heures/homme à jouer aux échecs, avec en prime le bénéfice d'une plus grande flexibilité.

En gros, je dirais qu'il faut s'attendre à passer trois à quatre heures sur chaque partie par correspondance, avec des séances de jeu en direct d'au moins une heure. Disons que sur une année, il faudrait viser environ 150 heures de jeu.

Une partie d'échecs dans le Jeu de la dame - Photo © Netflix. Dans cette mini-série américaine tirée du roman éponyme de Walter Tevis, le spectateur est projeté au cœur de l’ambiance déjantée et rétrograde des sixties. Il y suit l’évolution de Beth Harmon, jeune prodige des échecs.

Quels sont les contrôles de temps les plus pertinents ? Cela dépend de la force du joueur, mais l'essentiel est de faire en sorte que la position ait plus d'importance que le temps de réflexion - beaucoup plus d'importance si possible. Pour tout dire, je pense que seuls les grands maîtres à plus de 2500 devraient jouer du blitz en 5 minutes, et qu'il convient d'ajouter une minute par tranche de 50 points en dessous de ce seuil. Autrement dit, un joueur à 1500 devrait toujours avoir au moins 25 minutes de réflexion par partie - ou un équivalent quelconque si vous utilisez un incrément.

Pour prendre un exemple de régime équilibré, imaginons que M. Tartempion, classé 1750, ne peut se permettre de jouer que onze parties d'interclubs chaque année, plus un tournoi rapide (30 minutes par joueur) et un seul. C'est très insuffisant pour rester en forme, et donc il faut qu'il essaie de jouer en plus 25 parties en différé par an et de consacrer une heure chaque semaine à une partie en direct sur Internet. Voilà qui devrait le mener aux alentours des 150 heures nécessaires.