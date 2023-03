Boxe et échecs, découvrez le chessboxing !

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Qu’est-ce que le chessboxing, ce sport qui mixe échecs et boxe ?

Le chessboxing, discipline mêlant échecs et boxe, a été imaginé dans une bande dessinée française en 1992, avant de réellement voir le jour en 2003. Aujourd’hui, l’équipe de France compte parmi les meilleures nations du monde.

Un documentaire sorti sur Canal +, intitulé Mental Combat, revient sur l’histoire de ce sport encore marginal, où muscles et cerveaux sont autant mis à l’épreuve.

Mélanger deux sports, ce n’est pas nouveau. On connaissait le foot gaélique (mélange de football et rugby), l’ultimate (frisbee et foot américain) ou le hockey subaquatique (hockey et natation). Mais mélanger deux disciplines qui, a priori, n’ont rien à voir, c’est plus particulier. C’est pourtant tout le concept du chessboxing, réunissant échecs et boxe.

« Le chessboxing m’est apparu comme le meilleur évaluateur de l’excellence de l’humain »​, racontait en 2013 son créateur, Enki Bilal. Auteur réputé de bande dessinée, le Français fait apparaître en 1993 le chessboxing dans son album Froid Équateur. « D’un côté, la force brute, brutale, de la boxe ; de l’autre, la finesse suprême de l’intelligence, à savoir le jeu d’échecs. » ​Le concept est assez simple : deux combattants alternent rounds de boxe et rounds d’échecs – dont le nombre varie selon les tournois – et, pour l’emporter, il faut soit vaincre son adversaire à la boxe, soit le mettre échec et mat.

« Il y a des gens qui rigolent… mais ça ne laisse pas indifférent »

Le chessboxing n’est alors qu’un concept sorti de l’imagination d’un artiste. Mais, 31 ans plus tard, il a parcouru un long chemin, jusqu’à devenir une discipline à part entière. Le documentaire Mental Combat (nom dérivé du jeu vidéo Mortal Kombat), produit entre autres par l’humoriste Monsieur Poulpe et diffusé le 11 mars sur Canal +, revient sur l’histoire du chessboxing.

Derrière ce film, on retrouve deux réalisateurs de l’Hérault, Sébastien Casino et Benjamin Cebrian, amis de longue date du président de la Fédération française de chessboxing, Guillaume Salançon. « On travaillait pour Guillaume, on faisait des courts-métrages pour lui, explique Sébastien Casino. Guillaume nous parlait régulièrement de son cousin, qui faisait du chessboxing. À un moment, il nous a dit qu’il fallait qu’on vienne voir ce qu’il se passait. C’était au printemps 2019. On s’est vite rendu compte qu’il y avait un film à faire. »

Dans le documentaire, qui dure 1 heure 10, on découvre la création de l’équipe de France. Celle-ci a pour objectif de participer aux championnats du monde en Turquie, en décembre 2019. Une compétition pas nouvelle, car cela fait longtemps que le chessboxing est passé de la fiction au monde réel. En 2003 exactement, quand un artiste néerlandais, Iepe Rubingh, fasciné par la BD Froid Équateur du dessinateur Enki Bilal, crée la Fédération internationale de chessboxing (WCBO).

Un projet assez fou, pour un sport qui continue sa quête de reconnaissance. « Les réactions sont disparates, il y a des gens qui rigolent… mais ça ne laisse pas indifférent, clairement », reconnaît Benjamin Cebrian. Pour Guillaume Salançon, la découverte s’est faite grâce à son cousin, Thomas Cazeneuve, pionnier du chessboxing en France et champion du monde en 2017, à Calcutta (Inde). « J’ai vu ça et j’ai halluciné. Je n’étais pas dans cette moquerie gentille. Je peux comprendre que des gens pensent ça, ce n’est pas un problème. Quand j’ai vu mon cousin se donner autant et ramener sa médaille, je n’ai plus du tout rigolé. Après je suis allé voir un combat et j’ai compris. Il faut voir un combat pour comprendre. »

Ça tombe bien, Guillaume Salançon travaille dans l’organisation de festivals de musique. C’est donc naturellement qu’il se mue en organisateur de combats, pour agencer le premier « Intellectual Fight Club », le 9 novembre 2019, au Cabaret Sauvage à Paris. Une réussite populaire, puisque la salle est comble, et médiatique, car la presse est présente.

L’un des chessboxeurs, Paul Ducher, donne d’ailleurs à cette occasion sa définition bien particulière de son sport : « Le corps et l’esprit, c’est comme les chevaliers de l’époque. Ils allaient se taper et puis ils récitaient des poèmes, là c’est pareil ! »

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Ouest-France sous la plume de Victor Weulersse.