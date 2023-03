Ce champion du monde d'échecs est un stratège inspirant

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

José Raul Capablanca, un champion du monde d'échecs, est un stratège très inspirant.

🏆 Capablanca naquit à La Havane le 19 novembre 1888 et apprit à jouer aux échecs à l'âge de quatre ans; à onze ans, il était déjà champion de Cuba!

Abandonnant le jeu pour achever ses études d'ingénieur chimiste, il se fit un nom sur le plan international à l'âge de vingt et un ans, en 1909, lorsqu'il triompha très nettement de Marshall par huit victoires contre une et quatorze parties nulles.

Deux ans plus tard, il remporta le grand tournoi de San Sebastian. En 1921, après les années de guerre, Capablanca rencontra Lasker et le battit par quatre victoires et dix parties nulles, sans aucune défaite. Il gagnait ainsi cette qualification de Champion du Monde qui devait être officialisée, trois ans plus tard, à la création de la F.I.D.E.

Dans les six années qui suivirent, José-Raoul Capablanca remporta de nombreuses victoires.

En plus de celles de Londres en 1922 et de New York en 1927, il obtint la seconde place à New York en 1924 et la troisième à Moscou l'année suivante.

Toutefois, en 1927, il fut battu au cours d'un match contre Alekhine, comptant pour le titre mondial, par six victoires contre trois seulement à son rival et vingt-cinq parties nulles: un vrai marathon!

Capablanca, qui était encore jeune - il avait seulement trente-neuf ans - continua à jouer malgré cette défaite qui lui coûta le titre et chercha à provoquer une revanche qu'Alekhine esquivait toujours très habilement.

Les victoires de Capablanca à Berlin et à Budapest en 1928, à New York en 1931, à Moscou en 1936 et à Paris en 1938 ne suffirent pas pour qu'il reprenne le titre mondial.

Capablanca mourut en 1942.

De ce joueur, le monde des échecs retiendra toujours la grande et inégalable linéarité de jeu, la merveilleuse capacité d'analyse qui lui permettait de trouver la voie la plus sûre pour atteindre la victoire, la quasi totale absence d'erreur dans ses parties.

La « technique » de Capablanca restera unique dans le monde des échecs en ce qui concerne la position: n'aimant pas beaucoup la phase initiale d'ouverture, qui demandait trop de connaissances théoriques, l'habileté de Capablanca s'exprimait pleinement au milieu de la partie lorsque son savoir lui permettait d'éliminer toutes les complications possibles pour ramener la rencontre aux thèmes essentiels et obtenir les avantages, même minimes, qui lui assuraient la victoire finale.

La « technique » de Capablanca restera unique dans le monde des échecs en ce qui concerne la position: n'aimant pas beaucoup la phase initiale d'ouverture, qui demandait trop de connaissances théoriques, l'habileté de Capablanca s'exprimait pleinement au milieu de la partie lorsque son savoir lui permettait d'éliminer toutes les complications possibles pour ramener la rencontre aux thèmes essentiels et obtenir les avantages, même minimes, qui lui assuraient la victoire finale.

Un style qui, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, n'était pas explicitement inspiré par le motif « avant-tout-ne-pas-perdre »; il était naturel et spontané. Les parties de Capablanca, bien que peu « spectaculaires », attiraient un grand public, sans doute en raison de la remarquable rapidité d'analyse du champion cubain.

Et, encore aujourd'hui, on en recommande l'étude attentive, puisque comprendre signifie pénétrer l'essence la plus intime du jeu d'échecs.

Je vous recommande cette fabuleuse partie 👉 ICI