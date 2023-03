Emanuel Lasker, le philosophe de l'échiquier

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Emanuel Lasker naquit la veille de Noël, en 1868, à Berlinchen, une petite ville des faubourgs de Berlin.

🧠 Tout en s'intéressant assez vite aux échecs, Lasker se distingua tout d'abord en tant que mathématicien et philosophe et, plus généralement, en tant que penseur.

En ce qui concerne le domaine des échecs, Lasker apparaît comme un personnage important car il fut le premier à introduire la psychologie dans les échecs; en effet, il affirmait que, dans une position déterminée, il est préférable de jouer non pas le coup jugé objectivement comme le meilleur, mais celui qui se révèle être le plus « importun » pour le style de jeu de l'adversaire.

Naturellement, cette stratégie demandait une étude approfondie des parties et des caractéristiques techniques des adversaires; c'est pour cette raison que Lasker, tout en influençant profondément le jeu d'échecs, ne trouva aucun disciple à son époque. Lasker soutenait, en effet, que les échecs étant un combat, celui-ci exigeait l'utilisation de toutes les « armes » possibles, la principale étant la connaissance des points forts et des points faibles de l'adversaire.

Grâce à une telle connaissance, Lasker pouvait choisir des variantes qui conduisaient à des positions déroutantes pour l'adversaire qui, déconcerté, commettait une erreur quoiqu'il fût pourtant - objectivement - dans une position meilleure: ceci permettait à Lasker de remporter la victoire.

Lasker avait, quant à lui, un style de jeu très proche de celui de Morphy: il était en effet imbattable dans le mare magnum de la combinaison et dans les positions ouvertes, alors qu'il éprouvait quelques difficultés dans les jeux fermés, dans lesquels l'adversaire pouvait plus facilement éviter les complications.

Les jeux d'échecs attirèrent assez vite Lasker, qui, à l'âge de vingt ans, était déjà un excellent joueur; en 1892, à vingt-quatre ans, dans un match en dix parties avec Blackburne, il ne concéda à son adversaire que quatre parties nulles. Ses succès le rendirent si célèbre que, deux ans plus tard, en 1894, il put rencontrer Steinitz, âgé alors de presque soixante ans, mais considéré encore comme le meilleur joueur.

La rencontre se déroula à New York, à Philadelphie et à Montréal: le score final mit en évidence la nette suprématie de Lasker, qui gagna dix parties contre cinq. Les nulles furent au nombre de quatre. Les deux joueurs se re. trouvèrent pour la revanche à Moscou, à la fin de 1896 et au début de l'année suivante. La victoire de Lasker fut encore plus écrasante: dix victoires contre deux seulement pour Steinitz et cinq parties nulles.

Ainsi, Lasker acquit la réputation du meilleur joueur du monde, mais ne vit jamais ce titre officialisé, surtout en raison de l'absence d'un organisme international.

La suprématie de Lasker dura presque trente ans. C'est seulement en 1921, à cinquante-trois ans que, confronté au jeune José Raul Capablanca, il fut battu, sans même avoir la satisfaction de remporter une des quatorze parties du match; dix nulles, et quatre défaites.

Deux ans plus tard, Lasker était pourtant encore en mesure de remporter le tournoi de Mährisch-Ostrau et, en 1924, celui de New York, démontrant ainsi sa grande classe et son génie.

Le destin fut pourtant cruel envers ce joueur d'échecs; c'est en 1924 que fut constituée la Fédération Internationale des Echecs qui rendait officiel ce titre de Champion du Monde, ambitionné par Lasker et qui alla à Capablanca.

Dès lors, Lasker se consacra surtout à la réalisation de quelques livres sur les échecs, dont un traité théorique et un commentaire intéressant du match du Championnat du Monde entre Alekhine et Bogoljubov, en 1929.

Dans les dernières années de sa vie, il revint à la philosophie. Il mourut le 13 janvier 1941.