⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Les origines troubles et controversées des échecs

Les véritables origines des échecs sont voilées par les brouillards de l'Histoire. C'est une bonne chose, qui nous permet de raconter à peu près tout ce que nous voulons sur la façon dont le jeu a commencé, sans craindre d'être contredits.

A lire aussi 👉 Le classement Elo aux échecs ➕ Jouer une partie

Les échecs sont un jeu aux origines troubles et controversées - Photo © Adobe Stock, Nattakorn

Le jeu des échecs, ou un jeu très voisin, a pris naissance dans l'Inde du Nord aux environs du vie siècle de notre ère, et a fini par migrer vers l'Europe en passant par la Chine et la Perse (l'Iran d'aujourd'hui).

Le jeu indien ancien figurait des armées et était indubitablement un passe-temps pour les gouvernants.

Il ne fait pas de doute que ce jeu, appelé chaturanga, ressemblait beaucoup aux échecs d'aujourd'hui. On y jouait sur un échiquier de huit fois huit cases avec six sortes de pièces différentes. Certains pensent qu'il peut avoir mis en œuvre l'utilisation de dés pour déterminer la pièce à jouer. Cette hypothèse nous semble n'être fondée sur rien d'autre que sur la coïncidence entre le nombre de pièces différentes et celui des faces d'un dé.

Il semble plus vraisemblable que les chefs qui pratiquaient ce jeu préféraient conserver la maîtrise complète de leurs armées, comme ils l'auraient eue sur le champ de bataille.

L'armée indienne était dirigée par le rajah (roi) et son conseiller principal, le mantri, appelé parfois le vizir. L'armée était représentée par des fantassins, la cavalerie, des chars, et des éléphants. Bien sûr, on ne peut pas passer tout son temps à faire la guerre, et il a dû être amusant pour les familles royales indiennes de faire semblant de faire la guerre lorsqu'elles n'étaient pas engagées dans une véritable bataille.

Échecs : origine et histoire du jeu - Vidéo © Gentside Savoir

À son arrivée en Europe, le jeu s'était considérablement modifié, et il a continué de changer jusqu'à la fin du XVe siècle. Les modifications ont surtout servi à rendre le jeu plus familier aux Européens qui le pratiquaient à l'époque. Le rajah est devenu le Roi, le mantri la Dame, les fantassins les pions, les chars les Tours, et les éléphants les Fous.

Le jeu n'a pratiquement pas changé depuis. On joue aujourd'hui aux échecs dans le monde entier, avec les mêmes règles, sous le contrôle de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE).