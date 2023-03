Les plus belles parties d'échecs de Paul Morphy

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Nous vous recommandons vivement l'ouvrage sur Morphy et son mythe de Fred Reinfeld aux éditions BOD 👉 A commander

Il est difficile de croire que Paul Charles Morphy a réellement existé, en particulier lorsqu'on relit sa biographie, qu'on se remémore les anecdotes qui entourent son existence et, surtout, lorsqu'on rejoue ses parties. Il doit être le fruit de la riche imagination d'un joueur romantique doué pour inventer des légendes !

Songez plutôt :

En 1857, peu après avoir remporté le premier Congrès des échecs des Etats-Unis d'Amérique, Morphy disputa un match contre Charles Henry Stanley. Ce dernier était un immigrant britannique qui était arrivé en Amérique dans les années 1840 et qui fut rapidement reconnu comme étant le meilleur joueur d'échecs des États-Unis. Morphy et Stanley disputèrent cinq parties et Morphy en gagna quatre. Se sentant probablement humilié, Stanley abandonna immédiatement le match. Il faut préciser qu'il jouait des parties à avantage, Morphy lui ayant concédé un avantage initial d'un pion et du trait lors des cinq parties.

Deux ans plus tard, Morphy joua une simultanée contre Thomas Barnes, H. E. Bird, Johann Löwenthal, Samuel Boden et Jules Arnous de Rivière. Ses cinq adversaires comptaient parmi les meilleurs joueurs du monde de l'époque. Morphy remporta deux parties, fit deux matchs nuls et s'inclina dans une seule partie.

Morphy joua moins de soixante parties sérieuses dans toute sa vie. En effet, il se retira du jeu de compétition après seulement trois ans de carrière durant lesquels il disputa en tout et pour tout un tournoi et cinq matchs. Néanmoins, il est considéré par certains historiens des échecs comme le plus grand joueur qui n'ait jamais vécu. Bobby Fischer lui-même a affirmé que si Morphy vivait à notre époque et, en supposant qu'il ait assimilé les ouvertures modernes et ait eu le temps de se familiariser avec les nouveaux concepts stratégiques, il battrait n'importe qui de nos jours, à l'exception évidemment de lui-même.

Paul Morphy a joui d'une gloire immense à son époque et sa célébrité n'a pas souffert avec le temps. Il ne fut pas seulement le premier Américain à vaincre les représentants de l'Ancien Monde aux échecs, il fut aussi le premier Américain à devenir le meilleur du monde dans une discipline quelle qu'elle soit.

🔥 Une des plus belles parties miniatures de Paul Morphy 👑 L'ouverture s'appelle le Gambit du Roi variante Allgaier 💡 Progressez avec notre sélection de livres 📚 et de cours en vidéo 👉 https://t.co/kaKdG64ewE 👇



Le gambit du roi ou gambit roi est https://t.co/5qDsski3BG… https://t.co/up3sMPxnFm pic.twitter.com/ksuDQ0uXlo — Échecs & Stratégie (@Chess_Strategy) March 18, 2023

Durant les années qui suivirent ses triomphes en Europe et sa retraite anticipée, le récit de la carrière de Morphy évolua en une sorte de légende. Il devint le mythe Morphy, l'histoire d'un joueur invincible au génie naturel et qui gagnait toujours. Le caractère quelque peu étrange et mystérieux de sa vie privée servit de trame à des romans historiques et à des études psychanalytiques.

Le livre de Fred Reinfeld traduit de l'anglais par Pascal Golay.

De nos jours, lorsque Paul Morphy est évoqué, c'est la plupart du temps pour raconter un certain nombre de légendes urbaines, la plupart apocryphes, pour l'encenser d'éloges souvent exagérés, et pour s'émerveiller de certaines de ses parties qui appartiennent effectivement au corpus des meilleures jamais