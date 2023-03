Natacha Bensmebah en tournée des échecs à La Réunion

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Depuis le week-end dernier, Natacha Bensmebah, joueuse en équipe de France, maître international, et vice-championne de France de jeu d'échecs 2022 participe à différents tournois sur l'île.

La jeune femme de 33 ans, médecin de profession, a pu faire démonstration de tout son talent face aux jeunes et moins jeunes joueurs venus l'affronter.

La vice-championne de France Natacha Benmesbah était l'invitée d'Antenne Réunion jeudi 9 mars pour faire la promotion des Échecs. Vous pouvez regarder l'émission en replay sur le site d'Antenne Réunion.

Voilà plus d'une semaine que Natacha Bensmebah rencontre les joueurs d'échecs de toute l'île lors de sa tournée. A 33 ans, la vice-championne de France 2022 de jeu d'échecs a également le titre de maître internationale, et fait partie des dix meilleurs joueurs français. Une adversaire de taille face à qui s'entraîner.

Rencontre avec Natacha Bensmebah

Les passionnés de jeu d'échecs ont pu rencontrer, voire défier Natacha Bensmebah lors de divers événements ces derniers jours : grande fête des échecs à Bras-Panon, initiations dans un centre commercial de Saint-Pierre, parties simultanées à la médiathèque de Saint-Joseph... On a ainsi pu la voir jouer jusqu'à 30 parties simultanées !

« Quand on bosse, les résultats finissent par suivre »

Mais comment atteint-on le niveau de neuvième joueuse du pays ? "Quand on regarde l'échiquier comme ça on peut se dire que ce ne sont que des pions qu'on bouge, mais plus on approfondit ses connaissances, plus les possibilités sont énormes et le jeu devient de plus intéressant : on fait jouer les pièces ensemble, on va attaquer le roi, sacrifier des pièces. Ça donne envie d'approfondir et quand on bosse, les résultats finissent par suivre", explique Natacha Bensmebah.

La complicité entre la championne Natacha Bensmebah, 33 ans et le tout jeune Aslan, 4 ans, pas impressionné d'affronter aux échecs une championne d'exception.

Un entraînement à la logique, à la réflexion et à la résolution de problèmes

Désormais, cette médecin de profession essaie de trouver un équilibre entre sa passion et son travail, mais admet qu'elle a dû faire des choix et "mettre un petit peu de côté les échecs" pendant ses études. Cette pratique ne l'a de toute façon jamais desservie, puisqu'elle lui a permis d'acquérir des compétences et des réflexes. "Ça m'a énormément aidée dans ma réflexion, dans la logique, dans la résolution de problèmes, mathématiques mais pas seulement. Je vois beaucoup de choses avec un esprit assez logique, des relations de cause à effet", dit-elle. Et les bénéfices s'en ressentent même dans son quotidien de médecin, fait-elle comprendre : "Les échecs donnent des qualités de réflexion qui nous suivent partout, et dans la prise en charge des patients elle permet une vision globale, de voir toutes les possibilités et d'anticiper les réactions".

Des parties d'échecs jusqu'au 22 mars

Pour ceux qui voudraient encore jouer face à la vice-championne de France, rendez-vous le lundi 20 mars au Parc du 20 décembre à Saint-Leu, à partir de 14 heures pour des initiations et parties simultanées, ou encore le mercredi 22 mars au stand d'initiation au centre commercial de Sainte-Suzanne, dès 9h30.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Réunion La 1ère sous la plume de Loïs Mussard.