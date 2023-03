Retour à Odessa pour Natalia Joukova

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

💙💛 La championne ukrainienne Natalia Joukova n’a plus guère le temps de se concentrer sur l’échiquier.

Depuis l’invasion de son pays, elle a mis ses compétences au service de la municipalité d’Odessa.

La championne d'échecs ukrainienne Natalia Joukova - Photo © twitter David Llada

Elle est grande, blonde avec des yeux clairs, son visage peut être dur, mais il est extraordinairement beau lorsqu’elle sourit. Natalia Joukova est une championne d’échecs ukrainienne. À 43 ans, son curriculum vitae est déjà long comme le bras : championne d’Europe des moins de 14 ans, puis des moins de 16 ans ; championne du monde des moins de 16 ans ; vice-championne du monde des moins de 20 ans ; championne d’Europe ; championne d’Ukraine… Elle a défendu son pays à treize reprises aux Olympiades.

L’entrée en résistance

« Avant la guerre, j’étais très pointilleuse, confia-t-elle lors d’un entretien. Tout devait être à sa place et impeccable. Mon café devait être un américano et je ne le buvais qu’avec une tasse en pierre. Aujourd’hui, je suis heureuse de boire de l’eau chaude dans un gobelet en plastique. »

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé l’« opération militaire spéciale » d’invasion de l’Ukraine. Comme l’immense majorité de ses concitoyens, Natalia est entrée en résistance. « On peut se passer d’électricité ; on peut se passer de chauffage ; on peut se passer d’essence ; tant qu’on peut se passer des Russes ! » Elle dit aussi : « Nos soldats sont des héros, mais ils ne peuvent se battre sans notre soutien. Il faut s’occuper de la nourriture ; des vêtements ; des médicaments… » Elle contacte tous ses amis joueurs d’échecs à travers le monde et collecte des dons pour approvisionner les hôpitaux militaires.

Au conseil de la ville d’Odessa

Le conseil de la ville d’Odessa a recruté la jeune femme. « Je suis une sportive. Être assise et se battre pendant une partie qui dure six à sept heures demande une excellente condition physique et mentale. La ville a fait appel à moi. Je ne vois pas les problèmes, je ne vois que ce qui nécessite des solutions. » Sa principale mission est de gérer les problèmes quotidiens des habitants de la ville.

Noces texanes avec le grand maître Alexander Onischuk

L’été 2022, elle était au téléphone avec un ami d’enfance : Alexander Onischuk, né à Sébastopol en 1975. Le grand maître, champion d’Ukraine en 2000, qui est devenu citoyen états-unien, lui a demandé de l’épouser et de venir aux États-Unis. Elle a accepté. « Tout va beaucoup plus vite en temps de guerre. Je connaissais Alexander depuis vingt-huit ans… » Ils se sont mariés au Texas. À la fin de l’été, Natalia est repartie à Odessa, seule. Elle est retournée à son immense tâche au sein du conseil de la ville. En décembre 2022, Alexander a rejoint Natalia. Il est désormais son adjoint

La main du duc de Richelieu

Au n° 9 du boulevard Primorsky, à Odessa, se trouve la célèbre statue en bronze du duc de Richelieu, l’arrière-arrière-petit neveu du cardinal de Richelieu, qui a été maire, puis gouverneur général de la ville de 1805 à 1814. Natalia et des volontaires ont protégé la statue avec des sacs de sable. Seule la main droite du duc, paume vers le ciel, est visible. « Je ne peux plus jouer aux échecs, regrette-t-elle, je dois penser à tant de choses. Le jeu demande de la préparation et de la concentration. Mes journées commencent avec les informations et elles se terminent avec les informations. »

