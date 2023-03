Travailler sa forme physique pour mieux jouer aux échecs

Il serait intéressant de voir si une étude sérieuse pouvait confirmer mes observations empiriques. Il semblerait en tout cas que la pratique du yoga et des arts martiaux favorise l'endurance, si l'on en juge par les parties de Kamsky et Seirawan.

Les liens entre échecs et arts martiaux semblent très forts, peut-être à cause du contexte guerrier. Mes propres élèves sont souvent des amateurs d'arts martiaux, et chez les grands maîtres on peut citer Yasser Seirawan (tai-chi), Gata Kamsky (karaté), Marcin Kaminski (kyokushin, tai-chi et kung-fu), ou encore Maurice Ashley (aikido).

Mais qu'apportent précisément les arts martiaux au joueur d'échecs? J'imagine que c'est surtout le travail sur la respiration, la relaxation et la posture - commun à la plupart des arts martiaux- qui est intéressant. On retrouve d'ailleurs cet aspect dans le yoga. Ces pratiques permettent à l'esprit et au système nerveux de se focaliser sur quelque chose de précis. Le travail gestuel, lui, entretient la tonicité.

Le plus connu est sans doute le maître international Josh Waitzkin, qui a inspiré le film À la recherche de Bobby Fischer. Après avoir arrêté les échecs, il s'est tourné vers le tai-chi, notamment le tui shou, discipline dans laquelle il a remporté un titre mondial, et le jiu-jitsu.

Le yoga s'impose tout naturellement puisque les yogis cultivent précisément la faculté de rester immobile et concentré sur de très longues périodes. Parmi les grands joueurs actuels, je sais que Viswanathan Anand et Veselin Topalov pratiquent le yoga. Viktor Kortchnoi avait également pris des cours de yoga auprès de la célèbre secte Ananda Marga durant son match de 1978 contre Anatoly Karpov, mais j'ignore s'il s'y intéressait vraiment.

Un joueur d'échecs n'a certes pas besoin de travailler sa musculature - du moins tant que le règlement ne prendra pas au pied de la lettre l'expression « pièces lourdes » ! Ce qui compte, test gare capable de rester assis et concentré pendant plusieurs heures. Curieuse façon de faire de l’exercice... Il n'empêche que le cerveau a besoin d'être convenablement approvisionné en oxygène, tandis que les muscles doivent à la fois faire preuve d'une certaine tonicité et pouvoir se détendre.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Milan Matulovic vs Asfary, Skopje, 1972

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Stuart Hutchings vs A Gouder, Skopje, 1972

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Eugenio German vs Shorbagay, Skopje, 1972

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Df7+ Fxf7 2. Txf7#

Échec et mat en 3 coups : 1. hxg4+ Re4 (1... Cxg4 2. Tf3+ Re4 3. Txg4#) 2. Te3+ Rf4 3. g3#

Échec et mat en 4 coups : 1. Dg5 gxf6 2. exf6 Cg6 3. Dh6+ Rg8 4. Dg7#

