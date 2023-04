11ème partie du Championnat du monde d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Le Championnat du monde d'échecs entre dans sa phase finale alors que Nepomniachtchi conserve la tête. A suivre la 11ème partie d'échecs en direct ce lundi à 11h, heure de Paris.

Malgré l'avantage pour Ding de jouer avec les pièces blanches, le Chinois n'a pas été en mesure de remporter une victoire, obtenant seulement une position légèrement meilleure. Avec seulement quatre autres parties programmées, Nepomniachtchi conserve la tête avec 5,5 à 4,5.

Dans une 10ème partie tendue où chaque coup compte, avec l'avantage de mener les pièces blanches et à la poursuite de Ian Nepomniachtchi pour égaliser au score, Ding Liren était sous plus de pression pour jouer pour une victoire. Bien que les Blancs aient réussi à se créer une certaine initiative, les Noirs ont pu juste à temps tout défendre et ont tenu bon en fin de partie - Photo © FIDE / Stev Bonhage

Suivre la partie n°11 de championnat du monde d'échecs

Partie 11 : Ian Nepomniachtchi (2795) - Ding Liren (2788)

Les parties commentées en direct en anglais sur le site de la FIDE

Retour sur la 10ème partie du championnat du monde

Dans la partie des quatre cavaliers de l'ouverture anglaise, Ian Nepomniachtchi a opté pour une ligne plus nette mais solide où les Noirs laissent leur roi sans roque et poussent sur l'aile roi. Les deux adversaires sont entrés dans une position que Nepomniachtchi avait déjà testée avec les Blancs en 2020, ce qui signifie qu'il connaissait la ligne.

Tenir bon avec les Noirs, c'est la prière de Nepomniachtchi pour remporter le titre le champion du monde d'échecs - Photo © FIDE / Stev Bonhage

Revoir la partie n°10 de championnat du monde d'échecs

Partie 10 : Ding Liren (2788) 1/2 Ian Nepomniachtchi (2795)

Ding Liren a joué les coups optimaux, a pris de l'initiative et a même gagné un pion, mais il semblait que Ian était dans sa préparation alors qu'il optait pour une fin légèrement inférieure mais défendable.

La fin de partie ressemblait à la situation de la neuvième partie. Dans cette partie, Nepomniachtchi avec les Blancs avait un avantage d'un pion dans une situation égale mais a choisi de presser son adversaire pour 30 autres coups. Dans la 10ème partie, ce fut au tour de Ding de rendre la pareille alors qu'il poussait dans une position égale avec un pion de plus.

Les noirs ont réussi à activer leur tour sur l'aile dame juste à temps pour empêcher les blancs de prendre plus d'initiative. Ding a continué à jouer, essayant de remporter la victoire, mais Nepomniachtchi a bien défendu et a été meilleur dau temps. Peu à peu, toutes les pièces sont sorties du plateau et, après trois heures de jeu et avec seulement les deux rois restants sur l'échiquier, la partie s'est terminée par un match nul au 45ème coup.

Un résultat solide pour Nepomniachtchi. Avec seulement quatre parties de plus dans le match, Nepomniachtchi mène sur le score de 5,5 à 4,5, ce qui lui donne un avantage lors du onzième partie à venir où il jouera avec les pièces blanches. Ding, quant à lui, doit gagner deux parties et ne pas perdre les deux autres s'il veut rapporter la couronne mondiale en Chine. Dans la onzième partie, Ding conduira les pièces noires, ce qui est plus risqué de jouer pour une victoire.

La onzième partie aura lieu le lundi 24 avril à 15 heures, heure d'Astana soit 11h, heure de Paris.