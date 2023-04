14ème partie du Championnat du monde d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Championnat du monde d'échecs : Ding Liren accorde un répit à Ian Nepomniachtchi avec une 13ème partie d'échecs qui se termine par un match nul.

Malgré l'obtention d'une meilleure position avec les Noirs, Ding Liren a décidé de simplifier la position et est entré dans une finale plus risquée où il était sur la défensive mais a tenu bon. Avec les deux joueurs à égalité à 6,5 points, le titre mondial pourrait se jouer dans la 14ème partie du match où le Chinois aura l'avantage d'avoir les Blancs.

Rendez-vous sur Echecs & Stratégie pour la dernière partie classique du match. Cette 14ème partie se jouera samedi 28 avril à 15 heures, heure d'Astana soit à 11h, heure de Paris.

Après des montagnes russes de la 12ème partie du match, Ian Nepomniachtchi et Ding Liren semblaient au bord de leurs limites physiques et mentales au début de la 13ème partie - Photo © FIDE / Anna Shtourman

Retour sur la 13ème partie du championnat du monde d'échecs

L'analyse de la 13ème partie du championnat du monde par Kevin Bordi et Fabien Libiszewski

Revoir la Partie 13 : Ian Nepomniachtchi (2795) 1/2 Ding Liren (2788)

Nepo semblait être dans une position plus difficile avant la 13ème partie : il a eu un énorme choc lors de la partie précédente où il était sur le point de remporter le titre de champion du monde, pour tout jeter en un seul geste avec sa gaffe 34...f5??. Aujourd'hui, le Russe jouait avec les pièces blanches et - comme c'était l'une des deux dernières parties - il a dû faire le jeu, ce qui, après avoir subi une défaite dévastatrice, est particulièrement difficile. Ding quant à lui semblait plus à l'aise au début de la partie.

Au lieu d'essayer de saisir le moment et de perturber davantage Nepomniachtchi, Ding a opté pour une ligne bien connue des deux joueurs. Dans l'Espagnole fermée avec 6.d3, les deux grand-maitres ont récité les coups de la 5ème partie du match, que Nepomniachtchi a remporté. C'est Nepomniachtchi qui a décidé de dévier au 10ème coup. Il est également à noter qu'il a joué plus lentement dans l'ouverture, contrairement aux autres parties de ce match - Photo © FIDE / Anna Shtourman

Alors que les deux adversaires atteignaient le milieu de partie, Ding était celui qui sortait de l'ouverture avec une position plus confortable : il empêchait les Blancs d'avancer au centre, avait des pièces mieux coordonnées et avait plus de chances de prendre l'initiative. Il semblait que les choses n'allaient pas dans le sens de Nepomniachtchi et que Ding était sur le point de faire le break.

Cependant, après un coup mystérieux plaçant sa tour au centre, Ding a commencé à s'égarer. Comme lors des parties précédentes, il prenait du retard à la pendule et son choix de coups n'était pas le meilleur. Dans une position critique, Ding a décidé de simplifier - il a abandonné une tour pour un fou et un pion et a échangé les dames. Les Noirs avaient une compensation suffisante, mais ils ont complètement gaspillé leur avantage. Après quelques coups plus imprécis de Ding, les chances ont complètement tourné : les deux joeurs ont alors atteint une finale où les Blancs jouaient pour une victoire, tandis que les Noirs devaient être précis en défense pour annuler.

Les Blancs pressaient, mais aucun des deux camps n'a cédé. Juste après trois heures de jeu et 39 coups, la partie s'est terminée par un match nul.

Le score est désormais de 6,5 à 6,5 avec deux parties restant à jouer. En cas d'égalité à 7-7 après les 14 parties à cadence classique, les deux protagonistes se départageront dans un tie-break composé de parties rapides et blitz disputées le dimanche 30 avril.