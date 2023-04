4ème partie du Championnat du monde d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Mercredi, le Chinois Ding Liren a obtenu un match nul important dans la troisième partie du championnat du monde. Le Russe Ian Nepomniachtchi mène 2 à 1 face au Chinois Ding Liren.

Jeudi, place à la quatrième partie du championnat du monde d'échecs à 11h, heure de Paris diffusée en direct et en streaming sur notre site Echecs & Stratégie. Ding Liren aura les Blancs et tentera de revenir au score.

Lors de la 3ème partie, Ding Liren a fait match nul avec des pièces noires contre Ian Nepomniachtchi, assurant une pause importante dans le match après une défaite dévastatrice lors de la 2ème partie - Photo © Stev Bonhage

Après un coup dur au deuxième tour où il a perdu avec les Blancs, Ding Liren a montré plus de confiance et a fait match nul avec des pièces noires contre Ian Nepomniachtchi dans le match pour le titre de champion du monde d'échecs.

C'était la première partie après une journée de repos. Le match n'avait pas bien commencé pour Ding: dans la première confrontation, il était moins bien mais avait tiré un match nul, et dans la seconde, il a été durement battu en seulement 29 coups. Comme l'a noté Vishy Anand, à ce stade, Ding avait besoin de "stabiliser le match" et "s'il a une ouverture de réserve, c'était bien le moment idéal de la déployer".

Lorsque Nepomniachtchi est arrivé, à peine deux minutes avant le début de la partie, Ding lui a serré la main et s'est levé, a enlevé sa veste et l'a placée sur la chaise, puis s'est assis. C'était comme un Ding différent - plus concentré et plus présent, à la fois dans le corps et dans l'esprit.

Une partie d'échecs sur orbite

Le premier coup cérémoniel de la journée a été effectué par Talgat Musabaev, un cosmonaute soviétique et kazakh, un héros du Kazakhstan et de la Fédération de Russie. Il a effectué trois voyages dans l'espace entre 1994 et 2001, passé 341 jours 9 heures 46 minutes dans l'espace et effectué huit sorties dans l'espace. Était-ce un jeu hors de l'espace ? Malheureusement pour les spectateurs - ce n'était pas le cas. Pourtant, c'était un Ding Liren différent qui semblait beaucoup plus confiant et passait beaucoup plus de temps sur l'échiquier que lors des deux parties précédentes.

Comme dans le premier match, Nepomniachtchi - jouant avec les Blancs - a refusé de révéler son premier coup à l'invité d'honneur et lui a plutôt dit de jouer ce qu'il voulait.

Nepo a joué 1.d4 au lieu de son habituel 1.e4, signalant à l'adversaire qu'il voulait tester sa préparation dans des ouvertures fermées. Après réflexion, Ding a répondu avec 1…Cf6 et les adversaires sont entrés dans la variante Carlsbad de la ligne d'échange du Gambit Dame refusé qui a été largement testée au plus haut niveau ces derniers temps.

Bien que Nepomniachtchi ait choisi de jouer 1.d4 au lieu de son coup habituel 1.e4, les Noirs ont réussi à obtenir rapidement une position égale dès l'ouverture. Dans la variante Carlsbad de la ligne d'échange du Gambit Dame refusé, les deux joueurs ont suivi jusqu'au 17ème coup, la partie jouée entre le grand maître Anish Giri et Ding Liren en 2022, qui s'était également soldée par un match nul.

Après des échanges au centre, les deux adversaires avaient une position solide. Ding a décidé de continuer à jouer et a choisi un coup plus actif, mais la position était toujours équilibrée. Les deux joueurs d'échecs se sont testés un peu plus mais ont ensuite annulé par une triple répétition.

"C'était une bataille intéressante mais je ne suis pas très content du résultat. Ian a raté 21...Cxd7 mais je n'ai pas trouvé le chemin. Le match nul est un résultat assez décent pour nous deux", a déclaré Ding Liren après la partie.

Suivez la partie n°4 de championnat du monde d'échecs

Partie 4 : Ding Liren (2788) - Ian Nepomniachtchi (2795)

Le retour de Ding Liren

Après le désastre de la deuxième partie, la question était de savoir si Ding Liren allait s'en remettre. La réponse est oui. Et le titre de champion du monde est encore loin d'être joué. Ce mercredi, le Chinois, numéro 3 mondial, a affiché une bien meilleure mine pour décrocher une nulle avec les Noirs.

Ian Nepomniachtchi mène toujours les débats (2-1) mais son adversaire, requinqué, lui a montré qu'il était loin d'avoir abdiqué. Cette troisième partie au cours de laquelle il a maîtrisé les événements devrait redonner à Ding le plein de confiance pour la suite du match. Rattrapé par ses émotions sur les deux premières parties ainsi qu'il l'avait benoîtement reconnu, le Chinois, qui a dit se sentir beaucoup mieux, a apprécié le résultat du jour : « J'ai essayé de jouer pour gagner à un moment donné mais je n'ai pas trouvé la clé. Je pense que ce match nul est un résultat décent pour nous deux ».

Les règles du match de championnat du monde d'échecs

Un nouveau champion du monde sera couronné, alors que le Russe Ian Nepomniachtchi et le Chinois Ding Liren s'affronte du 7 au 30 avril 2023 pour s'emparer du trône laissé vacant par le retrait du champion du monde d'échecs norvégien Magnus Carlsen.

Le match se déroule à Astana au Kazakhstan en 14 parties, deux jours on, un jour off avec une seule partie lors de la ronde 7 pour le changement de l'ordre des couleurs. Les parties d'échecs débutent à 11h, heure de Paris, chaque jour. Le premier joueur totalisant 7,5 points sera déclaré champion du monde d'échecs.

Première partie le dimanche 9 avril, Nepomniachtchi a les Blancs. Les deux joueurs d'échecs sont très proches au classement Elo de la Fédération Internationale. Ils occupent respectivement les rangs 2 et 3 dans la hiérarchie mondiale. Jusqu'ici Ian Nepomniachtchi mène face à Ding Liren sans écart majeur dans leurs confrontations précédentes +3 -2 =8.

La cadence de jeu est fixée à 2h pour les 40 premiers coups, puis 1h pour les 20 coups suivants et 15 minutes pour finir la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61ème coup. Les joueurs ne peuvent pas convenir d'une nulle avant le 40ème coup.

Le total des prix s'élève à 2 millions d'euros, à raison de 60% au vainqueur et 40% au perdant. En cas de départage en rapide, la répartition du prix passerait à 55% pour le champion et 45% pour le vice-champion du monde d'échecs.