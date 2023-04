5ème partie du Championnat du monde

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Le Championnat du monde est complètement relancé. Ding Liren a remporté la quatrième partie et revient à la hauteur de Ian Nepomniachtchi.

Après avoir retrouvé le moral mercredi en s'offrant une nulle convaincante, Ding Liren a confirmé ce jeudi qu'il était enfin entré dans son Championnat du monde. Avec les blancs, le Chinois a totalement dominé la quatrième partie en exploitant parfaitement une erreur de son adversaire. Cette victoire lui permet de revenir à 2-2 face à Ian Nepomniachtchi.

A voir 👉 Le site officiel ➕ Jouer une partie ➕ Télécharger les parties

Lors de la 4ème partie, Ding Liren a battu avec les pièces blanches Ian Nepomniachtchi - Photo © FIDE / Stev Bonhage

« Bien sûr, je suis très heureux d'avoir gagné cette partie. Je suis très content de la qualité de mon jeu. C'était une partie très dure mais j'ai réussi à garder le contrôle », a commenté le numéro 3 mondial à chaud. Nepo, lui, a expliqué avoir perdu sa concentration après avoir mal jugé la situation au cours de la partie.

L'affrontement psychologique va désormais être déterminant pour la suite des événements. Comment Nepo va-t-il encaisser cette défaite sans appel ? Comme l'avait expliqué Maxime Vachier-Lagrave à L'Équipe, la principale faiblesse du Russe réside dans sa difficile gestion des revers au point que la belle mécanique peut s'enrayer.

On l'avait ainsi vu incapable de rebondir puis s'effondrer après une première défaite lors de son Championnat du monde en 2021 contre Magnus Carlsen. La situation et l'adversaire sont différents mais « s'il voit ressurgir les fantômes de Dubaï, ça peut être compliqué pour lui », avait imaginé MVL avant le début du match.

Le Russe bénéficiera vendredi d'une journée de repos pour retrouver ses esprits et ne pas se laisser déborder par ses émotions. « Je vais discuter avec mon équipe ce soir. C'est un long match et nous ne sommes qu'au début. Je ne comparerais pas ce match avec Dubaï. C'est une autre histoire », veut-il croire.

Suivez la partie n°5 de championnat du monde d'échecs

Partie 5 : Ian Nepomniachtchi (2795) - Ding Liren (2788)

Le total des prix s'élève à 2 millions d'euros, à raison de 60% au vainqueur et 40% au perdant. En cas de départage en rapide, la répartition du prix passerait à 55% pour le champion et 45% pour le vice-champion du monde d'échecs.

Rejouez la partie n°4 de championnat du monde d'échecs

Partie 4 : Ding Liren (2788) 1-0 Ian Nepomniachtchi (2795)

L'analyse de la partie n°4 de championnat du monde d'échecs

Dans les manœuvres positionnelles, Ding a montré plus de talent et de précision. Au moment critique du milieu de partie, Nepomniachtchi a joué un coup après seulement deux minutes de réflexion et a fait une gaffe, menant directement à une position perdue.

Nepomniachtchi a tenté de résister mais il n'y a pas eu d'échappatoire et il a abandonné au 47ème coup, après trois heures et 50 minutes de jeu. Un retour important pour Ding qui a mal commencé le match et un gros défi pour Nepomniachtchi qui a désormais perdu l'avantage.

C'était la seconde partie dans lequel Ding jouait avec les Blancs. Comme lors de la rencontre précédente, Ding était beaucoup plus présent à l'échiquier pendant le match et semblait plus concentré. Ian était comme d'habitude - calme et confiant.

Les règles du match de championnat du monde d'échecs

Un nouveau champion du monde sera couronné, alors que le Russe Ian Nepomniachtchi et le Chinois Ding Liren s'affronte du 7 au 30 avril 2023 pour s'emparer du trône laissé vacant par le retrait du champion du monde d'échecs norvégien Magnus Carlsen.

Le match se déroule à Astana au Kazakhstan en 14 parties, deux jours on, un jour off avec une seule partie lors de la ronde 7 pour le changement de l'ordre des couleurs. Les parties d'échecs débutent à 11h, heure de Paris, chaque jour. Le premier joueur totalisant 7,5 points sera déclaré champion du monde d'échecs.

Première partie le dimanche 9 avril, Nepomniachtchi a les Blancs. Les deux joueurs d'échecs sont très proches au classement Elo de la Fédération Internationale. Ils occupent respectivement les rangs 2 et 3 dans la hiérarchie mondiale. Jusqu'ici Ian Nepomniachtchi mène face à Ding Liren sans écart majeur dans leurs confrontations précédentes +3 -2 =8.

La cadence de jeu est fixée à 2h pour les 40 premiers coups, puis 1h pour les 20 coups suivants et 15 minutes pour finir la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61ème coup. Les joueurs ne peuvent pas convenir d'une nulle avant le 40ème coup.