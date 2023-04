7ème partie du Championnat du monde d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Championnat du monde d'échecs: Ding Liren et «Nepo» se rendent coup pour coup.

💥 À Astana, au Kazakhstan les grands maîtres russes et chinois ont gagné respectivement chacun deux parties lors des six premières joutes. Le duel reprendra mardi 18 avril.<:p>

Le ping-pong continue entre Nepo et Ding - Photo © FIDE / Stev Bonhage

Suivez la partie n°7 de championnat du monde d'échecs

Partie 7 : Ding Liren (2788) - Ian Nepomniachtchi (2795)

Un combat de titan au championnat du monde d'échecs

Il faudrait remonter au «match du siècle» de 1972 entre Fischer et Spassky pour se souvenir d'un tel pugilat. Après 6 parties jouées au championnat du monde d'échecs 2023, le Chinois Ding Liren (N° 3 mondial) et le Russe Ian Nepomniachtchi (qui joue sous la bannière de la Fide) ont déjà engrangé chacun deux victoires. Une rareté au plus niveau puisque le pourcentage de parties nulles en cadence classique avoisine peu ou prou les 66%.

Il existe trois explications plausibles à cette débauche d'agressivité. La première est le retrait du très (trop) dominateur Magnus Carlsen dont l'absence a en quelque sorte libéré ses deux dauphins. La deuxième est la conséquence du style sans concession des deux grands maîtres. L'un comme l'autre aime les positions dynamiques et redoute plus que tout de devoir se retrouver acculé en défense. La troisième raison de ce festival offensif est l'importance que revêt pour les deux adversaires ce championnat du monde. Il y a d'abord la bourse, très motivante, de quelque 2 millions de dollars et le sponsoring automatique qui en découle. Il y a enfin le poids de leur nation respective. Si Ding Liren gagne, il deviendrait le premier champion du monde chinois. Si c'est «Nepo», - dont on sait qu'il ne soutient pas la politique de Poutine -, il incarnerait aux yeux d'une bonne partie des Russes anti-belliciste, un symbole de résistance.

Des systèmes souples «anti-ordinateurs»

D'un point de vue purement échiquéen, ce match montre aussi la nouvelle approche que l'on pourrait qualifier d'anti-ordinateurs choisie par Ding et Nepo. Craignant plus que tout des variantes de laboratoires sur-analysées par les meilleurs logiciels, les deux grands maîtres ont jeté leur dévolu sur des lignes souples comme le système de Londres ou des variantes (apparemment) plus lentes de la fameuse défense espagnole dans laquelle il déplace le conflit dans la phase du milieu de partie.

La 5e partie d'échecs analysée rapidement ci-dessous montre un merveilleux exemple de cette stratégie offensive «sans précipitation», oserait-on écrire.

Ian Nepomniachtchi 1-0 Ding Liren, Astana 2023

5e partie, défense Espagnole fermée

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7 6.d3!?, la grande mode au plus haut niveau. Les blancs reportent les problèmes au milieu de partie afin d'éviter les variantes de laboratoire. 6... b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Fb7 10.a4 Ca5 11.Fa2 c5 12.Fg5 h6 13.Fxf6 Fxf6 14.axb5 axb5 15.Cbd2 Cc6 16.Fd5 Txa1 17.Dxa1 Dd7 18.Te1 Ta8 19.Dd1 Fd8 20.Cf1 Ce7 21.Fxb7 Dxb7 22.Ce3 Fb6 23.h4 Dc6 24.h5 c4 25.d4 exd4 26.Cxd4 Dc5 27.Dg4 De5 28.Cf3 De6 29.Cf5 Cxf5 30.exf5 Df6 31.De4 Tb8 32.Te2 Fc5 33.g4 Dd8 34.Dd5 Rf8 35.Rf1 Tc8 36.Te4 Tb8 37.g5!! hxg5 38.Tg4!, Cela peut paraître surprenant mais le pauvre Ding Liren ne peut plus sauver sa position. Voir l'échiquier ci-après...

Si 38...f6, la formidable suite 39.Ch4!! gxh4 40.h6! g5 41.fxg6!! en passant, se révèle décisive

38...Ta8 39.Cxg5 Ta1+ 40.Re2 De7+ 41.Ce4 De8 42.Rf3 Da8 43.Dxa8+ Txa8 44.f6! g6 45.hxg6 fxg6 46.Txg6 Ta2 47.Rg4 Txb2 48.Th6! 1-0 si Te2 49.Cg5! le roi est bientôt mat.

Après avoir perdu la 5e partie, Ding Liren a encore démontré un bel esprit de résistance. Imitant la stratégie du Russe, il a choisi de lutter avec les pièces blanches en employant le système de Londres. Ce début, apparemment sans prétention, se révèle souvent pernicieux. Il peut endormir la vigilance de l'adversaire. Ce ce qui va arriver dans la 6e partie d'échecs (rapidement commentée plus bas). Au 30e coup, seulement «Nepo» s'est retrouvé pratiquement pieds et poings liés...

Ding Liren 1-0 Ian Nepomniachtchi, Astana 2023

6e partie, système de Londres

1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4!?, le coup constitutif du système de Londres. Ce schéma (apparemment) sans prétention séduit les maîtres depuis maintenant 15 ans parce qu'il présente l'avantage d'amener des positions souples où plusieurs plans sont envisageables 3...c5 4.e3 Cc6 5.Cbd2 cxd4 6.exd4 Ff5 7.c3 e6 8.Fb5 Fd6 9.Fxd6 Dxd6 10.0–0 0–0 11.Te1 h6 12.Ce5 Ce7 13.a4 a6 14.Ff1 Cd7 15.Cxd7 Dxd7 16.a5!, Ding Liren fixe l'aile dame des noirs. 16... Dc7 17.Df3 Tfc8 18.Ta3 Fg6 19.Cb3 Cc6 20.Dg3 De7 21.h4 Te8 22.Cc5 e5 23.Tb3 Cxa5 24.Txe5 Df6 25.Ta3 Cc4 26.Fxc4 dxc4 27.h5 Fc2? 28.Cxb7 Db6 29.Cd6! Txe5 30.Dxe5 Dxb2 31.Ta5 Rh7 32.Tc5 Dc1+ 33.Rh2 f6 34.Dg3 a5 35.Cxc4 a4 36.Ce3 Fb1 37.Tc7 Tg8 38.Cd5 Rh8 39.Ta7 a3 40.Ce7 Tf8 41.d5 a2 42.Dc7 Rh7 43.Cg6 Tg8 44.Df7! 1-0, les noirs abandonnent car la menace Dxg8! est quasiment imparable. Par exemple si 44...Dxc3 ? 45.Dxg8+! Rxg8 46.Ta8+ Rh7 47.Th8 échec et mat. Voir le diagramme ci-dessous...

La jolie fin de la variante: 44...Dxc3 ? 45.Dxg8+! Rxg8 46.Ta8+ Rh7 47.Th8 mat, après le définitif 44.Df7! de Ding Liren

Les règles du match de championnat du monde d'échecs

Un nouveau champion du monde sera couronné, alors que le Russe Ian Nepomniachtchi et le Chinois Ding Liren s'affronte du 7 au 30 avril 2023 pour s'emparer du trône laissé vacant par le retrait du champion du monde d'échecs norvégien Magnus Carlsen.

Le match se déroule à Astana au Kazakhstan en 14 parties, deux jours on, un jour off avec une seule partie lors de la ronde 7 pour le changement de l'ordre des couleurs. Les parties d'échecs débutent à 11h, heure de Paris, chaque jour. Le premier joueur totalisant 7,5 points sera déclaré champion du monde d'échecs.

Première partie le dimanche 9 avril, Nepomniachtchi a les Blancs. Les deux joueurs d'échecs sont très proches au classement Elo de la Fédération Internationale. Ils occupent respectivement les rangs 2 et 3 dans la hiérarchie mondiale. Jusqu'ici Ian Nepomniachtchi mène face à Ding Liren sans écart majeur dans leurs confrontations précédentes +3 -2 =8.

La cadence de jeu est fixée à 2h pour les 40 premiers coups, puis 1h pour les 20 coups suivants et 15 minutes pour finir la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61ème coup. Les joueurs ne peuvent pas convenir d'une nulle avant le 40ème coup.

Le total des prix s'élève à 2 millions d'euros, à raison de 60% au vainqueur et 40% au perdant. En cas de départage en rapide, la répartition du prix passerait à 55% pour le champion et 45% pour le vice-champion du monde d'échecs.