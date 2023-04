9ème partie du Championnat du monde d'échecs

⭐ Progressez avec nos cours en vidéo

💥 Promo spéciale championnat du monde -33% sur tous nos packs Des cours au format numérique disponibles dès l'achat en ligne

⭐ Vous avez toujours voulu apprendre ou (ré)apprendre à bien jouer aux échecs. Nous vous accompagnons ! Du tout débutant au joueur de club, vous trouverez dans 👉 notre offre de cours en vidéo les ressources pour bien débuter et progresser durablement. Notre catalogue s'enrichit régulièrement de nouveaux modules.

💡 Nos proposons aussi des animations collectives en présentiel pour les salariés des entreprises. Au programme, organisation d'ateliers d'idéation, de gestion de projet, d'apprentissage des techniques de co-construction et de résolution de problèmes en collectif 👉 nos ateliers de Team Building.

Aidez-nous

En partageant cet article sur vos réseaux, vous contribuez à notre mission depuis 2007 : populariser le jeu d’échecs et l’apprendre au plus grand nombre, et en cela, nous vous remercions du fond du cœur. Merci !