1ère Conférence de presse du championnat du monde

Conférence de presse d'ouverture du championnat du monde. Première partie entre Ian Nepomniachtchi et Ding Liren ce dimanche avec une retransmission en direct sur Echecs & Stratégie.

Les deux prétendants au titre de champion du monde ont tenu bon devant les médias, ne dévoilant que des bribes d'informations intrigantes.

La première conférence de presse du match du championnat du monde d'échecs FIDE 2023 a eu lieu dans la salle du centre de presse de l'hôtel St Regis à Astana. La conférence de presse a été une occasion mémorable alors que les joueurs et les officiels se sont réunis pour discuter du match à venir qui déterminera le 17e champion du monde d'échecs. - Photo © Stev Bonhage

Les orateurs de la conférence étaient le président de la FIDE Arkady Dvorkovich, Timur Turlov, fondateur et PDG de Freedom Holding Corporation, partenaire général du championnat du monde FIDE ainsi que les deux joueurs - les grands maîtres Ian Nepomniachtchi et Ding Liren.

La conférence de presse de ce samedi à 9h30, heure de Paris.

Parallèles avec le championnat du monde d'échecs de 1948

Le premier à s'adresser à la presse a été le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, qui a déclaré que ce match représente "la compétition phare pour tout le monde des échecs et la FIDE".

Établissant des parallèles avec le Championnat du monde d'échecs de 1948, le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, a souligné l'importance de l'événement de cette année;

Arkady Dvorkovich, le président de la FIDE - Photo © Stev Bonhage

"En 1948, après le décès d'Alexander Alekhine, la FIDE a décidé d'organiser un tournoi entre six joueurs pour déterminer le nouveau champion du monde. Les joueurs qui devaient y participer étaient Max Euwe, Mikhail Botvinnik, Paul Keres, Salo Flohr, Samuel Reshevsky et Reuben Fine. Malheureusement, Fine a décidé quelques jours avant l'événement de se retirer, et il n'y avait pas de temps pour un remplaçant, donc c'était un tournoi à la ronde entre cinq joueurs. Deux matchs ont été joués à La Haye, trois à Moscou et le match ont été remportés par Botvinnik."

Dvorkovich faisait référence au fait que l'actuel champion du monde Magnus Carlsen avait choisi de renoncer à sa couronne pour que ce match ait une forme différente, soit un duel entre deux challengers.

« Vous pouvez établir des parallèles entre 1948 et aujourd'hui, mais tous les parallèles sont artificiels », a déclaré le président de la FIDE.

De l'Argentine à Astana - comment la ville hôte a été choisie

Dvorkovich a également parlé de la manière dont Astana a été choisie pour accueillir le match.

"Le match devait avoir lieu en Argentine car c'était le principal candidat. Nous avons alors reçu une offre très sérieuse du Kazakhstan, et nous avons décidé de l'accueillir ici. Nous leur sommes très reconnaissants de nous avoir accueillis… Aussi, c'est plus pratique pour les spectateurs en Chine et en Russie de regarder le match dans un pays qui se situe entre les deux, juste à cause des fuseaux horaires. Enfin, pour le Kazakhstan lui-même, cet événement créera une grande impulsion pour les échecs", a déclaré Dvorkovich.

Honneur et opportunité : pourquoi le Kazakhstan a décidé d'accueillir le match

Timur Turlov, fondateur et PDG de Freedom Holding Corporation, qui est le partenaire général du Championnat du monde FIDE, a noté que la décision d'accueillir le match au Kazakhstan était "simple", compte tenu des ambitions de son pays à la fois aux échecs et au niveau mondial.

Timur Turlov, fondateur et PDG de Freedom Holding Corporation - Photo © Stev Bonhage

"Nous avons une très forte culture du jeu d'échecs [au Kazakhstan]. Nous avons une équipe féminine très forte, nous avons beaucoup d'enfants, et ce type de sport gagne en popularité très rapidement. Le Kazakhstan peut beaucoup bénéficier de cet événement unique. Nous voulons profiter de cette opportunité pour attirer davantage l'attention sur notre pays en tant que nation sportive et inspirer plus d'enfants à jouer aux échecs et à voir les opportunités sociales et professionnelles dans ce sport".

Ces dernières années, le Kazakhstan a redoublé d'efforts pour se promouvoir dans le monde, et les échecs sont l'une des voies vers cet objectif. Le Kazakhstan a accueilli d'énormes événements d'échecs, y compris la première étape du Grand Prix féminin ainsi que les championnats du monde d'échecs rapides et blitz. C'est la première fois que le pays accueille un match pour le titre de champion du monde.

"Accueillir cet événement est un immense honneur pour nous. C'est une chance pour beaucoup de nos joueurs et professionnels d'échecs de toucher les légendes des échecs, de les voir en personne ici, dans notre capitale, de découvrir l'esprit de ce grand événement. En tant que nation, nous pouvons faire preuve d'un haut niveau d'hospitalité et nous espérons continuer à accueillir les meilleurs événements d'échecs au monde, pour continuer à promouvoir notre pays", a déclaré Turlov.

Les joueurs se sont exprimés

Il était temps de se tourner vers les joueurs pour parler. Malgré les efforts de la presse, ils ont gardé leurs réponses généralement courtes.

Interrogé sur l'importance d'avoir déjà joué un match de championnat, Nepomniachtchi a répondu brièvement: "C'est important, mais ce n'est pas tout, donc je ne surestimerais pas cela".

Le grand-maître international russe Ian Nepomniachtchi - Photo © Stev Bonhage

Interrogé sur les changements qu'il a apportés à sa stratégie par rapport au Match de Dubaï en 2021, Nepomniachtchi a de nouveau été très bref : "Il est trop tôt pour le révéler".

Nepomniachtchi a cependant confirmé que son équipe de secondants s'est renforcée avec de nouveaux membres et qu'il espère que cela lui apportera quelques nouveautés dans le match.

"J'espère que mes compétences se sont quelque peu améliorées. En ce qui concerne la préparation de mon équipe, je préfère ne rien exposer. Certains membres de l'équipe sont avec moi depuis longtemps, mais j'ai de nouveaux membres dans l'équipe, donc je J'espère que ma préparation s'est améliorée."

Le numéro 3 mondial Ding Liren a été invité à commenter la responsabilité que ce match lui a conféré compte tenu de la possibilité de devenir le premier joueur chinois de l'histoire à devenir champion du monde.

"Parfois, je pense à devenir le premier champion du monde chinois ainsi que le 17e champion du monde et à écrire mon nom dans l'histoire. Si je peux le faire, ce sera une immense gloire".

Le grand-maître international chinois Ding Liren - Photo © Stev Bonhage

Ding a également noté que de nombreuses personnes en Chine ont commencé à suivre les échecs à cause du match.

Il a avoué que la décision de Magnus Carlsen de ne pas jouer le match - ce qui signifiait finalement qu'il serait celui qui participerait en tant que finaliste des Candidats - l'avait surpris.

"J'ai été surpris. Magnus ne joue pas m'a un peu surpris."

Ding a également été interrogé sur le soutien dont il bénéficie du gouvernement chinois.

"L'association d'échecs connaît ma personnalité et ils m'ont aidé à former une équipe qui peut m'aider à me sentir heureux".

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait plusieurs des meilleurs membres du gouvernement chinois avant le match, Ding a répondu : "Pas encore."

Le grand maître chinois a également été interrogé sur la taille de son équipe d'assistants à Astana. Il a confirmé que son équipe comprend des personnes qui sont à Astana mais aussi celles qui travaillent à distance et qu'au Kazakhstan, il a moins de secondants avec lui que lors des Candidats à Madrid.