Le championnat du monde d'échecs officiellement ouvert

"Ce match est une grande chance et un grand honneur pour le Kazakhstan. Nous espérons que cet événement inspirera de nombreux nouveaux joueurs d'échecs. Je suis sûr que nous aurons plus de nos enfants dans les futurs événements d'échecs. Notre pays regorge de personnes brillantes et talentueuses, et ce type d'événement est important pour nous".

"C'est le beau prix pour lequel les deux meilleurs joueurs se battront pour devenir le prochain champion du monde d'échecs. Pour tous les deux, c'est un événement qu'ils ont attendu toute leur vie. Ça va être très compétitif. Ils donneront tout le talent et les compétences pour le gagner. Je suis convaincu que des millions de spectateurs du monde entier apprécieront cet événement, mais à travers lui, découvriront également comment les échecs font que les gens se battent pour quelque chose d'important. J'espère que cet événement motiver des millions d'enfants à jouer aux échecs, à utiliser les échecs comme un outil pour s'améliorer, devenir de meilleures personnes et rendre le monde meilleur."

Dans une lettre adressée aux joueurs et au public, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a fait écho au sentiment d'Oralov et a souligné que les échecs sont enseignés dans environ 700 écoles à travers le pays. "Cette compétition exceptionnelle organisée au cœur d'Astana donnera un grand coup de pouce au développement des échecs dans notre pays", a déclaré Tokayev.

Le ministre de la Culture et des Sports de la République du Kazakhstan, Askhat Oralov, a pris la parole en tant que premier orateur et a souligné l'importance du match pour la promotion du Kazakhstan en tant que nation qui soutient tous les sports. Oralov a réitéré l'engagement du Kazakhstan envers le développement des échecs à tous les niveaux.

Le théâtre de ballet d'Astana a accueilli la cérémonie, à laquelle ont assisté les joueurs, le ministre des Sports du Kazakhstan, le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, et d'autres officiels et invités de haut rang.

Mettant en vedette le ballet et l'intelligence artificielle, la grande cérémonie d'ouverture à Astana était un mélange parfait de tradition et d'innovation, ouvrant la voie à une bataille pour couronner le prochain champion du monde d'échecs.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Konchi vs Harry Golombek, Varna, 1962

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Andrew Hale vs Rex Oberholzer, Tromsoe, 2014

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Filipina Aguilar vs Temahlubi Dlamini, Tromsoe, 2014

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Th3 a5 2. Txh6#

Échec et mat en 3 coups : 1. Ch6+ Rh8 2. Dg8+ Txg8 3. Cf7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Dg7 Dd8 (ou 1...Tf7 2.Dg8+ Tf8 3.Cf6+ Rd8 4.Dxf8#) 2. Fe7 Tf7 3. Dg8+ Tf8 4. Dxf8#

